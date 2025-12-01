Три навике које практикују родитељи изузетно успјешне дјеце

Извор:
Б92
01.12.2025
09:41
Коментари:0
Ове три навике у родитељству се често помињу као кључне у дугорочном развоју, па ево на шта би сваки родитељ требало да обрати пажњу како би одгајио успјешно, самостално и сналажљиво дијете.
Успјех дјеце најчешће је резултат комбинације карактера, окружења и родитељског приступа, а многи стручњаци истичу да се одређене навике понављају у породицама гдје дејца касније постижу запажене резултате.
Такви родитељи не ослањају се само на таленат, већ стварају свакодневне ситуације које подстичу упорност, знатижељу и емоционалну стабилност.
Стављају нагласак на реална очекивања, али и на топлину која дјеци даје сигурност.
Кроз мале, али досљедне рутине, дјеца лакше развијају навике које обликују њихову будућност.
Управо зато се ове три навике често помињу као кључне у дугорочном развоју.
Друштво
Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?
Родитељи који подстичу самосталност од најранијег узраста често имају дјецу која касније лакше доносе одлуке и преузимају одговорност. Фокусираност није на савршенству, већ на процесу учења, што смањује страх од грешака.
Разни савјетници објашњавају да овакав приступ јача самопоуздање дјеце, јер им даје осјећај контроле над сопственим напретком, преноси Б92.
Када дијете схвати да његов труд има вриједност, а не само резултат, постаје отпорније. Таква дјеца лакше улазе у изазове и рјеђе одустају.
Породица
Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон
Друга важна навика јесте стварање окружења у којем се свакодневно чита, истражује и разговара о новим темама. Родитељи који развијају културу учења показују дјеци да радозналост није само пожељна, него и узбудљива. Код куће подстичу питања, заједничко читање и отворене расправе.
Такав приступ дјеци гради широку слику свијета и развија критичко размишљање. Дугорочно, дјеца уче да повезују информације и лакше проналазе рјешења.
Трећа навика односи се на емоционалну подршку и досљедност у васпитању. Родитељи који су стабилни у својим реакцијама и јасни у правилима стварају осјећај сигурности.
Дјеца тако уче да разумију границе, али и развијају способност управљања емоцијама. Када знају да их родитељи слушају и подржавају, лакше се носе са стресом и притисцима. Управо та комбинација топлине и структуре повезује се с већим успјехом у каснијем животу.
Дакле, родитељи који подстичу самосталност, његују знатижељу и пружају емоционалну стабилност често припремају дјецу за сналажење у стварном свијету и дугорочни успјех.
БиХ
2 д0
Занимљивости
2 д0
Савјети
2 д0
Република Српска
3 д0
Породица
1 д0
Породица
4 д0
Породица
2 седм0
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
16
15
13
15
13
15
11
Тренутно на програму