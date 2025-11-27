Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

27.11.2025
10:36
Коментари:0
Ако дате дјетету једно од ових имена, вјерује се да ће бити под небеском заштитом.
Постоје посебна имена за дјецу за која се традиционално вјерује да носе снажну заштитничку енергију, привлаче срећу и благослове током цијелог живота.
Република Српска
Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке
У многим културама сматра се да одређена женска и мушка имена имају анђеоску заштиту, па родитељи често бирају управо њих како би обезбиједили срећну и хармоничну судбину свом дјетету.
Женска имена која носе анђеоску заштиту:
Име Елена симболизује свјетлост, чистоћу и љепоту, а тумачи се као:
„она која је сјајна и блистава“
„она која доноси радост и срећу у сваки дом“
„лијепа и сија споља и изнутра“
„кћерка Сунца“ која зрачи добротом
Вјерује се да дјевојчице по имену Елена носе енергију свјетлости и топлине гдје год да се појаве.
Наталија је име хришћанског поријекла које значи „благословена“ или „рођена на Божић“. Сматра се да Наталије имају посебну духовну енергију, привлаче срећу, благослове и успјех. Оне су особе снажног карактера које лако превазилазе препреке.
Хроника
Поново претреси на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву
Татјана значи „велика“, „грандиозна“, „створена за велика дјела“.
Жене са овим именом често се тумаче као особе предодређене за успјех, снажне личности и „ватрене краљице“ које остављају траг гдје год да се појаве.
Ирина значи мир, спокој и блаженство. Ово име описује:
„ону која доноси мир“
„продуховљену и племениту жену“
жену благе енергије и високих циљева
Вјерује се да Ирине у животу имају вишу мисију и невјероватан потенцијал за успјех у многим областима.
Мушка имена за која се вјерује да штите од зла:
Име Александар значи „заштитник људи“. Он је рођени вођа великог срца, спреман да помаже другима и да храбро штити најближе. Сматра се да мушкарци који се тако зову имају снажну животну енергију и способност да остваре своје планове.
Занимљивости
Пуни разумијевања за друге: Хороскопски знакови који имају највише саосјећања
Никола значи „народ побјеђује“, па симболизује побједу, правду и заштиту. Људи по имену Никола познати су по снажном карактеру, великој упорности и урођеној борбености.
Име Михаило потиче из хришћанске традиције и значи „онај који је послат од Бога“. Ово име је повезано са архангелом Михаилом, заштитником и вођом небеске војске, па се вјерује да носи огромну духовну заштиту.
Василије значи „царски“ или „онај који је као цар“. Мушкарци са овим именом су одлучни, амбициозни, стрпљиви и предодређени да буду вође. Сматра се да доносе хармонију, мудрост и стабилност, преноси најжена.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
БиХ
4 ч0
Свијет
4 ч0
Породица
2 седм0
Породица
2 седм0
Породица
2 седм0
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
14
27
14
23
14
15
14
15
14
11
Тренутно на програму