Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи

Он је у видео-снимку објављеном на Иксу напоменуо да се умјесто изоловања сукоба, европска стратегија свела на његово глобализовање.

Сијарто је подсјетио да су оружје и милијарде евра послати "у сукоб за који не постоји рјешење на ратишту".

- Сједио сам на састанку Савјета ЕУ за спољна питања и напали су ме представници 25 чланица Уније, након што је мој премијер /Мађарске Виктор Орбан/ почео да спроводи своју мировну мисију. Сви тамо су ми рекли да је издајица свако ко прича о примирју и мировним преговорима, а сада сви о томе причају - нагласио је Сијарто.

Он је изразио наду да ће овај пут воља за одобравање мировног плана бити јача од покушаја других да га угрозе.

- Из дана у дан, ситуација ће се само погоршавати - људи ће гинути и биће још разарања, а ризик од даље ескалације биће све већи - рекао је Сијарто.