Сијарто слетио у Бањалуку

27.11.2025

09:22

Коментари:

0
Сијарто слетио у Бањалуку
Фото: АТВ

Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто стигао је у Бањалуку.

Сијарта је на аеродрому дочекао министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Њему ће на Универзитету у Бањалуци бити уручен почасни докторат, најављено је из Универзитета.

Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено 14 ових престижних признања, наводи се у саопштењу.

Сијарто стиже у Бањалуку иако је министар Зукан Хелез поново направио међународни скандал и шефу мађарске дипломатије одбио да да сагласност за слијетање војним авионом Мађарске на бањалучки аеродром у Бањалуци.

Хелез признаје да се на такав потез одлучио јер Сијарто и мађарски премијер Виктор Орбан годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.

Умјесто европског, својим неприхватљивим политикама и скандалима БиХ воде на пут никуд, поручује Милорад Додик.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ

Тагови:

Петер Сијарто

Бањалука

posjeta

Коментари (0)
