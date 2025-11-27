Сијарто слетио у Бањалуку

27.11.2025
Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто стигао је у Бањалуку.
Сијарта је на аеродрому дочекао министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Њему ће на Универзитету у Бањалуци бити уручен почасни докторат, најављено је из Универзитета.
Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено 14 ових престижних признања, наводи се у саопштењу.
Сијарто стиже у Бањалуку иако је министар Зукан Хелез поново направио међународни скандал и шефу мађарске дипломатије одбио да да сагласност за слијетање војним авионом Мађарске на бањалучки аеродром у Бањалуци.
Хелез признаје да се на такав потез одлучио јер Сијарто и мађарски премијер Виктор Орбан годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.
Умјесто европског, својим неприхватљивим политикама и скандалима БиХ воде на пут никуд, поручује Милорад Додик.
