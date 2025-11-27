Logo
Дјечак тешко повриједио наставницу, мајку и замјеницу директора

Извор:

Телеграф

27.11.2025

08:29

Дјечак учење бојице учионица школа
Фото: Atlantic Ambience/Pexels

Тежак инцидент догодио се у једној школи у румунском Клужу, када је ученик стар 9 година постао изузетно узнемирен и агресиван након што је помислио да му је један дјечак подметнуо ногу. Дјечака је било тешко обуздати, а повријеђене су учитељица, заменица директора школе и дечакова мајка. Дете је превезено у медицинску установу на евалуацију, а полиција је покренула истрагу.

"Дана 25. новембра ове године, полицајци Полиције општине Клуж-Напока обавијештени су од стране наставног кадра образовне установе у општини о инциденту између двојице ученика, током одмора, у школском дворишту. На основу првих провјера утврђено је да је између двојице малољетника, оба стара 9 година, дошло до неспоразума, након чега је један од ученика пријавио да га је колега ударио. Потом је један од малољетника испољио стање изразите узнемирености, те је било неопходно да наставно особље и ученици интервенишу како би се спречила ескалација ситуације", саопштила је полиција.

Наведени извор прецизирао је да су, након епизоде узнемирености, дјечака збринули љекари и пребацили га у специјализовану медицинску установу на евалуацију.

илу-водостај-25112025

Друштво

Водостај Уне испод коте редовне одбране

"У предмету полиција спроводи истражне радње за кривично дело наношења повреда или других насилних радњи и ради утврђивања свих околности под којима је дошло до инцидента", навели су из полиције.

Према писању локалних медија, дијете је помислило да му је други дјечак подметнуо ногу и одатле је кренуо неспоразум.

Директор установе, Хораћију Бота, изјавио је да изузетно агресиван и узнемирен ученик заправо није ударио свог колегу.

Учитељица је одмах реаговала, покушавајући да га умири, али ју је дијете одгурнуло и ишчашило јој раме. У инциденту је повријеђена и заменица директора, као и мајка дјетета, која је стигла у школу.

"Покрети детета били су рефлексни, али изазвани екстремним бијесом какав нисам видио у овом узрасту", додао је директор установе.

Он је прецизирао да ученик има психолошко савјетовање, како у школи, тако и приватно, уз сагласност родитеља, који сарађују са стручњацима на националном нивоу, пише Телеграф.

Насиље

dječak

