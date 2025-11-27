Logo
Large banner

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Извор:

Телеграф

27.11.2025

07:31

Коментари:

0
Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот
Фото: Pexel/Mile Ribeiro

Једна дјевојка је погинула, а младић је тешко повријеђен након што их је напала ајкула док су пливали на удаљеној плажи у аустралијској држави Нови Јужни Велс.

Полиција је саопштила да је дјевојка, за коју се вјерује да је била у двадесетим годинама, преминула на лицу мјеста, док је мушкарац, такође у двадесетим, хеликоптером пребачен у болницу у Њукаслу у критичном стању.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

Хитна помоћ је позвана на плажу Кајлис, у националном парку "Цроwдy Баy", око 300 километара сјеверно од Сиднеја, у раним јутарњим сатима у четвртак по локалном времену, навела је полиција.

Власти су похвалиле пролазника који је импровизованим подвезом зауставио крварење на нози нападнутог младића прије доласка медицинског особља, што му је вјероватно спасило живот.

"Храброст неких људи је невјероватна у оваквим ситуацијама. Учинити тако нешто је херојски чин и то нам је дало времена да стигнемо до пацијента", рекао је надзорник Хитне помоћи Џош Смајт.

Надлежни су навели да је напад највјероватније извршила велика бик-ајкула, саопштило је Министарство за примарне индустрије.

национална гарда пуцњава

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Бик-ајкуле, које живе и у слаткој и у сланој води, спадају у неколико врста које могу бити посебно опасне за људе, наводи Аустралијски музеј. Према Међународној евиденцији напада ајкула, оне су трећа најсмртоноснија врста ајкула. Ове ајкуле могу нарасти до 4 метра дужине.

Плажа је затворена, а у воду су постављени мамци са удицама који привлаче ајкуле како би биле обиљежене и поново пуштене у море.

Спасилачка служба саопштила је да ће и оближње плаже бити затворене 24 сата, док ће дронови надлијетати подручје.

"Ово је страшна трагедија и изражавамо најдубље саучешће породицама жене и мушкарца који су страдали", рекао је извршни директор Спасилачке службе Стив Пирс апелујући на грађане да се држе подаље од воде на оближњим плажама и да поштују упутства спасилаца.

снијег пахуље

Друштво

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Ово је пети смртни напад ајкуле у Аустралији ове године. Посљедњи се догодио прије мање од три мјесеца, када је мушкарац убијен у ријетком нападу ајкуле на сјеверним плажама Сиднеја.

Подијели:

Тагови:

napad ajkule

poginula djevojka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
kreditna kartica, prevara

Друштво

Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

7 ч

0
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Свијет

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

7 ч

0
Српским ракијама 24 награде у Мексику

Србија

Српским ракијама 24 награде у Мексику

7 ч

0

Више из рубрике

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Свијет

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

7 ч

0
Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Свијет

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

16 ч

0
Убијена два припадника Националне гарде!

Свијет

Убијена два припадника Националне гарде!

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner