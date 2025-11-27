Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Извор:
Једна дјевојка је погинула, а младић је тешко повријеђен након што их је напала ајкула док су пливали на удаљеној плажи у аустралијској држави Нови Јужни Велс.
Полиција је саопштила да је дјевојка, за коју се вјерује да је била у двадесетим годинама, преминула на лицу мјеста, док је мушкарац, такође у двадесетим, хеликоптером пребачен у болницу у Њукаслу у критичном стању.
Хитна помоћ је позвана на плажу Кајлис, у националном парку "Цроwдy Баy", око 300 километара сјеверно од Сиднеја, у раним јутарњим сатима у четвртак по локалном времену, навела је полиција.
Власти су похвалиле пролазника који је импровизованим подвезом зауставио крварење на нози нападнутог младића прије доласка медицинског особља, што му је вјероватно спасило живот.
"Храброст неких људи је невјероватна у оваквим ситуацијама. Учинити тако нешто је херојски чин и то нам је дало времена да стигнемо до пацијента", рекао је надзорник Хитне помоћи Џош Смајт.
Надлежни су навели да је напад највјероватније извршила велика бик-ајкула, саопштило је Министарство за примарне индустрије.
Бик-ајкуле, које живе и у слаткој и у сланој води, спадају у неколико врста које могу бити посебно опасне за људе, наводи Аустралијски музеј. Према Међународној евиденцији напада ајкула, оне су трећа најсмртоноснија врста ајкула. Ове ајкуле могу нарасти до 4 метра дужине.
Плажа је затворена, а у воду су постављени мамци са удицама који привлаче ајкуле како би биле обиљежене и поново пуштене у море.
Спасилачка служба саопштила је да ће и оближње плаже бити затворене 24 сата, док ће дронови надлијетати подручје.
"Ово је страшна трагедија и изражавамо најдубље саучешће породицама жене и мушкарца који су страдали", рекао је извршни директор Спасилачке службе Стив Пирс апелујући на грађане да се држе подаље од воде на оближњим плажама и да поштују упутства спасилаца.
Ово је пети смртни напад ајкуле у Аустралији ове године. Посљедњи се догодио прије мање од три мјесеца, када је мушкарац убијен у ријетком нападу ајкуле на сјеверним плажама Сиднеја.
