Српским ракијама 24 награде у Мексику

У Привредној комори Србије додјељене су 24 награде српским произвођачима ракије, које су освојили на међународном оцијењивању јаких алкохолних пића „CMB Spirits Selection – Брисел 2025“, које је ове године одржано у Мексику.
На оцијењивању је 140 интернационалних судија вриједновало 2.600 узорака алкохолних пића из 70 земаља, а српске ракије освојиле су три велика злата, 12 златних и девет сребрних признања.
Директор „CMB Spirits Selection – Брисел“ Улрих (Урлиц) Нијс истакао је да је за српску ракију било 73 пријаве, што је било, како је рекао, 100 одсто више него 2024. године.
„Србија је на путу раста на тржишту ракије. Без српске енергије, амбиције и досљедности, ракија у Србији не би била на нивоу на ком је данас. Србија данас има могућност да се позиционира ракијом као Мексико што је поставио текилу прије 20 година“, рекао је Нијс у ПКС.
Навео је да ће 2026. година бити изазовна и тешка година, јер се глобална потрошња успорава, потрошачи су све селектованији, мијења се понашање потрошача, као и због великог броја притисака који стижу са свих страна.
„Широм свијета одређене земље очекују све ове промјене и спремају се за њих, на примјер Мексико који константно улаже милионе евра у један нови бренд“, навео је он.
Додао је да Србија има све неопходне састојке, да има снажну техничку традицију у производњи шљиве, изузетан квалитет сировина и културни производ са јасним идентитетом.
„Али, пуна вриједност ракије биће остварена тек када сви произвођачи индустрије одлуче да говоре једним гласом. Ваш напредак подстиче и нас да се развијамо. Ракија постаје један од наших најдинамичнијих производа и захтијева исту прецизност коју примјењујемо на друге производе. Да бисмо показали пуно поштовање према ракији, у нашу селекцију уврстићемо двије категорије ракије – Траварица и Клековача као самостална категорија“, истакао је Нијс.
У Србији се годишње просјечно производи око 26 милиона литара ракије од воћа, показали су подаци Министарства пољопривреде.
Најзаступљенија воћна ракија у производњи је ракија од шљиве која учествује са око 65 одсто, слиједи ракија од крушке са 10 до 12 одсто, ракија од дуње са шест до осам одсто, ракија од грожђа седам одсто, ракија од кајсије пет одсто и остале воћне ракије са три до пет одсто.
Извоз ракије из Србије за девет мјесеци ове године износи 10,7 милиона евра, што је било 13,7 одсто више него прошле године у исто вријеме.
Награђене дестилерије су: Мали подрум Вукојчић, Подрум Певац, Дестилерија Тим, Дестилерија „RB Global“ – бренд Стара соколова, Дестилерија Ртањска, Дестилерија Зарић, Дестилерија „Завјет“, Дестилерија Горда, Дестилерија Младеновић, Дестилерија Хуберт 1924, Подрум Коруšац и Дестилерија Зекић.
Директор компаније „RB Global“ – Стара соколова Иван Богдановић казао је да на оцијењивању учествују већ двије године и да су освојили ове године двије награде – златну и сребрну.
Оцијенио је да је ова година била изазовна за све произвођаче ракије, јер је воће лоше прошло, те да су сировине биле оскудне, квалитет осредњи, а цијене веома високе.
„Тржиште ракија је на веома високом нивоу. Много више конзумената препознаје квалитетне ракије. Држава је у претходном периоду излазила у сусрет великом броју захтјева произвођача. Увијек постоји могућност за побољшање“, навео је он.
Како је истакнуто, „CMB Spirit Selection“ је једно од најпризнатијих оцијењивања јаког алкохола у свијету, јер окупља стручњаке из више од 30 земаља, пише Сербиан тајмс.
