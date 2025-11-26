Ово је Александар који је слетио у канал: Радио за Стојкета, преживио атентат, погинуо са Аном

Извор:
Александар Машалушић (37), припадник личног обезбјеђења Небојше Стојковића Стојкета, возио је Ауди SQ који је слетио са пута у шанац код језера Међувршје, а у којем се налазила настрадала студенткиња Ана Радовић.
Како су медији писали, Машалушић је рањен када је покушано убиство Стојкета. Упркос томе, његово име до сада није се појављивало у медијима и о њему се мало зна.
Иако је, према првим информацијама, речено да је Александар Машалушић из Тутина, он је родом из Прибоја, са пребивалиштем у Београду. Разлог тога да се мисли да је из Тутина биле су регистарске ознаке "аудија" којим је слетио са пута.
Наводно је раније имао низ саобраћајних прекршаја, због чега му је била одузимана возачка дозвола на неколико мјесеци, а више пута је пред прекршајним судовима правоснажно осуђиван због прекорачења брзине, вожње за вријеме забране управљања возилом, вожње под дејством наркотика.
Александар Масалушић је имао пун досије саобраћајних прекршаја због чега му је чак била и одузета возачка дозвола на неколико мјесеци. Он је више пута правоснажно осуђиван пред прекршајним судовима у Ваљеву, Пријепољу и Пожеги због прекорачење брзине, вожње за вријеме забране, затим једном под дејством наркотика.
Ана Радовић (20), студенткиња Правног факултета, чији је нестанак пријављен прије три дана, пронађена је данас мртва у аутомобилу који је слетио са пута у бетонски пропуст код Чачка.
Отац нестале дјевојке, Милош Радовић, са дубоком тескобом у гласу, потврдио је да је Ана тог дана кренула из породичног дома на Златибору ка Београду, гдје је студирала, с намјером да плати испите.
"Моја Ана је била дивно дијете. Студирала је Правни факултет... Породици је рекла да има превоз са Златибора. Не знам да ли га је познавала од раније, ја њега никада нисам видео," прича неутјешни отац и додаје: "Желим да знам ко је тај човјек који је возио."
Ана је нестала када је са Златибора кренула у Београд прије три дана, а последњи позив имала је са братом када је била у близини Чачка. Позив се догодио у 18.45, а како нам каже њен отац Милош, то је био посљедњи пут да ју је неко од ближњих чуо.
