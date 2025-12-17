Logo
Добој у фокусу инвестиција у Српској

Аутор:

Божана Живановић

17.12.2025

19:30

Добој
Фото: АТВ

Добој је у приоритету инвестиционих захвата у Српској, и у наредних годину дана у тај град ће бити уложено десетак милиона марака.

То је порука предсједника СНСД-а градском одбору те странке. У наредним данима разговараће се о инвестицијама које град воде путем развоја.

"Ми ћемо у наредних годину дана из средстава буџета Републике Српске сигурно десетак 15 милиона усмјерити према инвестицијама локалних развоја овде у самом граду Добоју", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Окупљени смо, јединствени и показујемо импозантну снагу у Добоју. Само сложно и јединствено можемо ићи напријед, порука је првог човјека града.

"Јер желимо да град Добој и Републици Српској иду напријед да буду мјесто гдје народ долази гдје остаје и остаје и сигуран сам да слога и јединство у свему томе нам даје крила и снагу", казао је градоначелник Добоја Борис Јеринић.

Добој је примјер сарадње локалне и републичке власти. Синергија је у претходнима годинама била кључна у реализацији пројеката, а болница и градња саобраћајница само су неки од њих.

Милорад Додик

Doboj

