Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

Подсјетимо, Ани Волш се сваки траг изгубио у тој новогодишњој ноћи у месту Кохасет у Масачусетсу.

Иако Анино тело није пронађено, њен супруг Брајан Волш проглашен је кривим за убиство.

Ево целокупне преписке коју су Ана и Миланка размењивале од 25. децембра па све до 1. јануара око 1 сат иза поноћи када је забиљежен и посљедњи позив.

25. децембар (Ана шаље мајци поруку у 19.18 сати)

Ана: "Ћао мама. Је л' би могла сутра да дођеш за Вашингтон".

Миланка: "Како то мислиш и зашто ми то сада кажеш. Требало је који дан раније рећи."

Из следеће поруке Ане Волш се одмах могло наслутити да нешто озбиљно није у реду у њеном браку будући да је одмах прешла на ствар.

Кошарка Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Ана: "Брајан и ја се не слажемо"

Миланка: "Око чега"

Ана: "Дјеце"

Миланка: "Можда могу за 7 дана. Морам и лијекове да узмем. Поготово инсулине. Не знам колико бих остала. У марту имам васкуларног хирурга."

Ана: "Сутра. Плиз. На два мјесеца"

Миланка: "У колико сати је сутра лет"

Ана: "У 7 сати. Или 13:30 часова"

Миланка: "Да ли ћу стићи за 13:30; Да ли може прекосутра у 13:30; Одговарало би ми највише за 7 дана; За мене је ово сувише кратко вријеме"

Миланка: "Шта значи ок"

Ана: "Ок сљедеће недеље"

Миланка је потом послала неколико узастопних порука ћерки како би одредиле тачан датум њеног доласка у Вашингтон.

Миланка: "Сљедеће недјеље путујем. Је ли то то значи? То значи који датум отприлике? Да се организујем; Сљедећа је већ сутра; Је ли то то или она следећа; Тј. после 01.01.2023. Највише да бих се спремила како треба око 07.01. би одговарало; Није мени проблем да се спакујем, него лијекови и доктори за све то. Ја сам хроничар по многим питањима; Мислим да разумијеш све ово, а не да ја нешто нећу. Далеко било; Тешка ситуација."

Ана је затим позвала мајку преко видео-позива и тај разговор трајао је 16 секунди, да би Миланка два минута касније узвратила позив. Тада су разговарале 13 минута.

Сат времена касније, Миланка је питала кћерку за апарат за притисак, па се претпоставља да су у тих 13 минута разријешиле и коначан датум доласка иако Миланка није прецизирала како је текао тај разговор.

Миланка: "Да ли ти је апарат за мјерење притиска у Вашингтону да не носим одавде?"

Ана је мајци одговорила тек након три и нешто сата, односно већ 26. децембра по средњеевропском времену.

26. децембар (Ана одговара у 1.43 сата ујутро по средњеевропском времену)

Ана: "Јесте."

Миланка се тек тог јутра, у 8.53 сати поново јавила кћерки.

Миланка: "Да ли треба за путовање ПЦР тест на корону, и маске? Ја у марту имам контролу код васкуларног. Није одређен датум. Може бити и у другој половини марта, само ако има термина. Он ради амбуланту уторком. Тада морам бити овдје. За путовање волим да идем преко Истанбула. Мало сам се навикла. Вјероватно носим мали кофер. Можда може и преко Њујорка, али не знам колико је далеко од Вашингтона да би дошла колима по мене. Одговори ми молим те на ова питања?"

Ана поново неколико сати није одговара мајци на поруке, те се коначно огласила, али у другачијем тону.

Ана: "Не треба. Ок. Можда неће требати да долазиш"

Миланка: "Како сада то. Шта је сада? У сваком случају вама хвала!"

Ана: "Правимо план. Вјероватно за фебруар"

Миланка: "Ја одустајем од свега тога. Не могу долазити. Касно ми је."

Ана је затим у 17.14 послала, испоставиће се, посљедњу поруку мајци.

Ана: "Ок"

Градови и општине "Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Након овога Ана и Миланка наредних пет дана нису размјењивале ни поруке ни позове преко "Вибера", а следећи позив Ана је упутила мајци само минут пре поноћи у новогодишњој ноћи. Ана је мајку посљедњи пут покушала да добије и 48 минута касније, односно 1. јануара у 0.47.

"Мучи ме и прогања што нисам одмах отишла. Можда се ништа од овога не би десило", каже Миланка.

5. јануар (Миланка безуспјешно покушава да ступи у контакт с кћерком)

Не слутећи шта се дешава преко океана, Миланка је ћерки 1. ујутро честитала Нову годину.

Миланка: "Срећна вам Нова 2023. и божићни празници! Поздрав!"

Пет дана касније, забринута Миланка поново је писала ћерки.

Миланка: "Ана, где си сине? Није ми добро. Што ми се не јавиш на поруку"

И сутрадан је покушала да ступи у контакт са ћерком, последњи пут.

Миланка: "Где си?"

Миланка је рекла и да је Ана из Београда у Америку отишла 7. децембра јер је њеном најмлађем дјетету био рођендан десетак дана касније, преноси "Блиц".

Цијелој причи застрашујућу ноту даје чињеница да је Анин супруг Брајан Волш већ 27. децембра, само дан након што је Ана размијенила последњу поруку са мајком, почео да на "Гуглу" претражује: Која је најбоља држава за развод за мушкарце?

Брајан проглашен кривим

Порота је Брајана Волша прогласила кривим за смрт своје супруге, Ане. Како се може видјети на снимцима с изрицања пресуде, Брајан Волш и његов тим бранилаца стајали су пред судом током изрицања пресуде.

Волш је током изрицања пресуде само климнуо главом. Није изустио ни ријеч, а није дјеловало ни као да је превише изненађен исходом.

Свијет Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Осим за убиство првог степена за шта је запријећена казна доживотног затвора, Волш се суочава и са додатним казнама - до 20 година затвора за обмањивање полиције - казном која се повећава због саме пресуде за убиство, као и додатне три године за одлагање Аниног тијела, преноси Информер.

Изрицање пресуде је одложено са сриједе на четвртак.