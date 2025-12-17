Logo
Large banner

Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Извор:

АТВ

17.12.2025

20:25

Коментари:

0
Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу
Фото: Таnjug

Након што су у јавност испливали детаљи о новом мировном споразуму, према којем би САД могле напасти Русију под одређеним условима, Владимир Путин је припремио застрашујући одговор.

Руски предсједник Владимир Путин је изјавио да су руске снаге преузеле стратешку иницијативу дуж цијелог фронта у Украјини, истовремено обећавши проширење такозване безбједносне тампон-зоне Москве и наставак развоја нових оружаних система.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Говорећи на састанку колегијума руског Министарства одбране, Путин је рекао да је 2025. година означила "значајну прекретницу” у ширем војном походу.

Заузето више од 300 насеља

Према његовим ријечима, руске снаге су ове године заузеле више од 300 насеља те су способне убрзати офанзивне операције у стратешки важним подручјима фронта.

"Оружане снаге Руске Федерације исцрпљују непријатеља, укључујући и његове елитне јединице обучаване у западним војним центрима”, рекао је.

Путин је такође истакао модернизацију морнарице, тврдећи да је Руска ратна морнарица 2025. године добила нове подморнице, као и 19 површинских бродова и помоћних пловила.

Штала

Свијет

Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Казао је да је Русија успјешно тестирала крстарећу ракету на нуклеарни погон Буревестник те подводни дрон на нуклеарни погон Посејдон, нагласивши да ти системи "већ постоје” и да ће се наставити унапређивати.

Орешник до краја године у борбеној приправности

Додао је како ће још један систем, ракета Орешник, до краја године бити стављен у борбену приправност.

Москва је систем "Орешник” открила у новембру 2024. године нападом на творницу оружја у Украјини, што је описано као успјешан "борбени тест”.

Вјерује се да пројектил носи више бојевих глава које се могу независно усмјеравати, а способне су носити и нуклеарне главе.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Економија

Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

Путин је раније конвенционалну варијанту кориштену у том нападу упоредио с нуклеарним оружјем мале снаге по нивоу разорне моћи, а Русија је у међувремену најавила планове за распоређивање система у Бјелорусији.

Неће напасти Европу

Истовремено је Путин одбацио упозорења о могућем руском нападу на Еуропу као "лажи и бесмислице”.

Он је оптужио европске политичаре да подстичу хистерију и "утјерују људима страх у кости” говорећи о неизбјежном сукобу с Русијом.

Упркос тим порицањима, поново је нагласио да Москва намјерава проширити безбједносну тампон-зону унутар Украјине те је инсистирао да ће "циљеви СВО бити остварени”, користећи израз Кремља за инвазију пуног размјера.

Подијели:

Тагови:

Русија

Америка

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Владимир Путин

Burevestnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

Економија

Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

1 ч

0
Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

Хроника

Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

1 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Радиће за једну марку: Формира се нови тим у Влади Српске

1 ч

6
Сарајево смог магла

Градови и општине

Уведене забране у дијелу БиХ због загађења ваздуха

59 мин

0

Више из рубрике

Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Свијет

Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

43 мин

0
Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Свијет

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

57 мин

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Свијет

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

2 ч

1
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

Свијет

Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner