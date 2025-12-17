Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Извор:
17.12.2025
Након што су у јавност испливали детаљи о новом мировном споразуму, према којем би САД могле напасти Русију под одређеним условима, Владимир Путин је припремио застрашујући одговор.
Руски предсједник Владимир Путин је изјавио да су руске снаге преузеле стратешку иницијативу дуж цијелог фронта у Украјини, истовремено обећавши проширење такозване безбједносне тампон-зоне Москве и наставак развоја нових оружаних система.
Говорећи на састанку колегијума руског Министарства одбране, Путин је рекао да је 2025. година означила "значајну прекретницу” у ширем војном походу.
Према његовим ријечима, руске снаге су ове године заузеле више од 300 насеља те су способне убрзати офанзивне операције у стратешки важним подручјима фронта.
"Оружане снаге Руске Федерације исцрпљују непријатеља, укључујући и његове елитне јединице обучаване у западним војним центрима”, рекао је.
Путин је такође истакао модернизацију морнарице, тврдећи да је Руска ратна морнарица 2025. године добила нове подморнице, као и 19 површинских бродова и помоћних пловила.
Казао је да је Русија успјешно тестирала крстарећу ракету на нуклеарни погон Буревестник те подводни дрон на нуклеарни погон Посејдон, нагласивши да ти системи "већ постоје” и да ће се наставити унапређивати.
Додао је како ће још један систем, ракета Орешник, до краја године бити стављен у борбену приправност.
Москва је систем "Орешник” открила у новембру 2024. године нападом на творницу оружја у Украјини, што је описано као успјешан "борбени тест”.
Вјерује се да пројектил носи више бојевих глава које се могу независно усмјеравати, а способне су носити и нуклеарне главе.
Путин је раније конвенционалну варијанту кориштену у том нападу упоредио с нуклеарним оружјем мале снаге по нивоу разорне моћи, а Русија је у међувремену најавила планове за распоређивање система у Бјелорусији.
Истовремено је Путин одбацио упозорења о могућем руском нападу на Еуропу као "лажи и бесмислице”.
Он је оптужио европске политичаре да подстичу хистерију и "утјерују људима страх у кости” говорећи о неизбјежном сукобу с Русијом.
Упркос тим порицањима, поново је нагласио да Москва намјерава проширити безбједносну тампон-зону унутар Украјине те је инсистирао да ће "циљеви СВО бити остварени”, користећи израз Кремља за инвазију пуног размјера.
