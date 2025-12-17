Logo
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

Фото: Unsplash

Петоструко осуђивани Србин (24) појавио се у сриједу пред судом због силовања и покушаја наношења тјелесних повреда. Бранио се на необичан начин.

Суђење у бечком Ландлу није било за оне слабих живаца: петоструко осуђивани Србин (24, живи од минималне социјалне помоћи) нашао се пред судом због троструког силовања бивше дјевојке и мајке свог дјетета - тужитељка је говорила о тортури коју је жртва морала да претрпи, пише Хојте.

Млада жена се, према наводима, узалуд бранила од напада. Они су се догодили у прољеће и љето у стану свекрве, у који се 24-годишњак уселио убрзо након почетка везе обиљежене насиљем. Зато што му је сакрила кокаин, наводно ју је заузврат ("Добро, онда сада имамо секс") силовао.

"Тиме си ми доказала да ми не припадаш и да не могу све да радим с тобом", наводно јој је рекао, а затим је насрнуо на њу.

Пред судом је изненада релативизовао оптужбе за силовање.

Зима у Њујорку

Регион

У дијеловима почела зима каква није виђена пола вијека: Шта нас чека

"У сваком тренутку је могла да устане и оде. Нисам јој пријетио нити сам је држао, само је запала у стање шока."

Његов адвокат је у једном случају тражио да се дело преквалификује у повреду сексуалне самоодређености умјесто силовања, јер наводно није било употребе силе.

Посебно узнемирујућа била је и заједничка оптужба за напад сјекиром, који се догодио у заједничком кревету.

Усред ноћи је оптужени, који је наводно спавао са сјекиром, купљеном на Амазону, испод јастука, пробудио дјевојку снажним ударцима по тијелу, који су ублажени само ћебетом.

"Нисам хтио никога да повредим, мислио сам да је у кревету с нама неко стран", тврдио је. "Осим тога, сјекиром сам јој задао само један ударац."

Судско вијеће му је то заиста повјеровало, јер дјевојка у том инциденту није повријеђена.

У вези са свим осталим чињеницама, међутим, повјеровали су жртви.

Пензионер

Србија

Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО

Пресуда за Србина, који већ издржава казну у Казнено-поправном заводу Беч-Симеринг, била је сходно томе висока: поред постојеће двогодишње затворске казне, изречено му је још 5,5 година додатне казне, па укупно мора да проведе седам година у затвору.

Жртви је досуђено 5.000 евра, правоснажно, пише Телеграф.рс.

