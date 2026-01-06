Logo
Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

06.01.2026

22:45

Коментари:

0
Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке
Фото: Unsplash

„Роскосмос“ је на Бадње вече објавио фотографију маглине Новогодишња јелка на свом Телеграм каналу.

„У сазвијежђу Једнорог (лат. Monoceros) налази се изванредан регион звјезданих формација — маглина НГГ 2264, названа Новогодишња јелка због сличности са празничним дрветом“, наводи се у опису фотографије.

Ова звјездана структура подсјећа на јелку украшену блиставим „гирландама“ од маглина и „звијездама“. Она се састоји од Коничне маглине, која изгледа као мала обрнута јелка, и маглине Лисичје крзно.

Тагови:

jelka

Badnji dan

