Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

„Роскосмос“ је на Бадње вече објавио фотографију маглине Новогодишња јелка на свом Телеграм каналу.
„У сазвијежђу Једнорог (лат. Monoceros) налази се изванредан регион звјезданих формација — маглина НГГ 2264, названа Новогодишња јелка због сличности са празничним дрветом“, наводи се у опису фотографије.
Ова звјездана структура подсјећа на јелку украшену блиставим „гирландама“ од маглина и „звијездама“. Она се састоји од Коничне маглине, која изгледа као мала обрнута јелка, и маглине Лисичје крзно.
