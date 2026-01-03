Logo
Планета се мијења: Дан више неће трајати 24 сата

Извор:

АТВ

03.01.2026

16:45

Ротација Земље се постепено успорава, а трајање дана се с временом повећава.

Теоретски, то значи да ће једног дана дан на планети трајати 25 сати. Међутим, те промјене су толико споре да их неће доживјети ни савремено човјечанство, ни наредне цивилизације, наводи се у истраживању објављеном у "Сајенс Адвансес".

Разлог је гравитациона интеракција Земље и Мјесеца. Исте силе које изазивају океанске плиме дјелују као својеврсна "кочница" за планету, постепено одузимајући дио енергије њене ротације.

Зашто дан не траје увијек 24 сата

Иако смо навикли на 24-часовни дан, он није апсолутно сталан. Ако мјеримо ротацију Земље у односу на удаљене звијезде, а не Сунце, добијамо такозвани звјездани дан - он је нешто краћи. Осим тога, чак и "сунчев дан" стално варира за дјелић секунде.

Током веома дугих временских периода, ове варијације имају један тренд - дан се полако продужава.

Мјесец се постепено удаљава од Земље

Гравитација Мјесеца ствара плимске избочине у океанима.

Због трења између воде, океанског дна и планете, дио енергије ротације Земље се губи. Као резултат, Земља се успорава, а Мјесец се сваке године удаљава од ње за неколико центиметара.

Овај процес је добро документован од стране НАСА и потврђен астрономским посматрањима и старим историјским записима, укључујући податке о древним помрачењима Сунца.

Када ће наступити дан од 25 сати

У стварности не постоји тачан датум који би се могао уписати у календар.

Према процјенама научника, укључујући истраживаче са Универзитета у Торонту, прелазак на дан од 25 сати могућ је за отприлике 200 милиона година, ако систем Земља-Мјесец настави да еволуира истим темпом.

То значи да промјене неће имати никакав практичан утицај на савремени живот, календаре или глобално вријеме.

Zemlja

Мјесец

NASA

Вријеме

