Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

Агенције

03.01.2026

16:40

Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић
Чувени српски фудбалски менаџер Борко Крунић преминуо је у Лондону у 86. години живота, оставивши иза себе дубок и трајан траг у свијету фудбала.

Крунић је деценијама био једно од најпрепознатљивијих имена у менаџерском послу, посебно током деведесетих година, када је одиграо кључну улогу у одласцима бројних фудбалера из Србије у Енглеску. Захваљујући његовим везама и репутацији, врата енглеског фудбала отворена су многим тадашњим репрезентативцима и истакнутим играчима.

Међу фудбалерима чије је каријере пратио и заступао налазе се Саво Милошевић, Дарко Ковачевић, Саша Ћурчић и Дејан Стефановић, имена која су у том периоду обиљежила и клупски и репрезентативни фудбал.

Сарадња с великим тренерским именима

Поред играча, Крунић је био снажна подршка и неким од најпознатијих тренера. Посебно се истиче његова сарадња с легендарним Џоном Тошаком, чију је каријеру пратио и помагао у кључним фазама.

Његов први велики посао у менаџерској каријери датира с краја осамдесетих година прошлог вијека, када је реализовао долазак Драгослава Степановића на клупу Свонсија, што је тада био изузетно значајан трансфер.

Поштовање и углед у "колијевци фудбала"

У посљедњим годинама живота, Борко Крунић се повукао из јавности, али је његово име остало синоним за професионализам, поузданост и углед.

Био је изузетно цијењен у фудбалским круговима, посебно у Енглеској, гдје је годинама градио своју репутацију.

Његов рад и допринос оставили су снажан печат на генерације фудбалера и тренера, а његово име остаје уписано у историју модерног фудбалског менаџмента.

