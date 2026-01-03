Logo
Large banner

Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Аутор:

Стеван Лулић

03.01.2026

16:01

Коментари:

0
Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Божић је на прагу, а православни вјерници традиционално већ припремају трпезу за овај празник.

Као и сваке године, у ово доба незаобилазна је прича о цијенама јагњетине и прасетине.

Помало изненађујуће, цијене су испод нивоа какав је био претходних година.

Снијег, Кнежево

Друштво

Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Тако, на примјер на бијељинској пијаци, јагњад коштају од 8 до 10 конвертибилних марака.

Прасићи су, на радост купаца, јефтинији и коштају око 6 марака по килограму живе ваге.

За оне који воле пилетину, занимљива информација је да на овој пијаци уређени пилићи коштају 8 марака по килограму.

Благо поскупљење

Када је ријеч о цијени прасића она је благо виша него прије неколико дана када је килограм живе ваге коштао од 5 до 5,5 КМ.

Ипак, и цијена од 6 КМ је знатно нижа него прошле године када су прасићи коштали око 12 марака.

Мишо Маљчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Српске, рекао је прије неколико дана да се готово не памти оваква ситуација, односно оваква цијена прасића, и то пред празнике.

bjelasnica

Хроника

Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Он је рекао да до Божића вјероватно неће бити значајнијег поскупљења.

"Ако се по јутру дан познаје, ове године, пред Божић, прасићи тешко да ће бити значајније скупљи него сад", разочаран је Маљчић.

Како каже, тражња за овом робом је незапамћено лоша, што утиче и на цијену.

Увоз помрсио рачуне домаћим произвођачима

Маљчић каже да су домаћим произвођачима рачуне помрсили прасићи из увоза.

Николас Мадуро

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

"Домаће робе има доста, али је нико неће. Рачун су нам помрсили прасићи из увоза, који су преплавили наше тржиште. Они су увезени прије неких двадесетак дана и до сада су били у карантину. Сад их купују печењаре. Такође, експлодирао је и увоз очишћење прасади. Упркос изузетно ниској цијени, интерес грађана за домаће прасиће готово да не постоји", рекао је он прије неколико дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

prasići

jagnjad

Prasetina

jagnjetina

Цијене

Божић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пет особа умрло од грипа у старачком дому

Свијет

Пет особа умрло од грипа у старачком дому

3 ч

0
Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

Хроника

Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

3 ч

0
Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Економија

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

3 ч

0
Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

Свијет

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

3 ч

1

Више из рубрике

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Економија

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

3 ч

0
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

Економија

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

5 ч

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Економија

Цијене злата и сребра настављају снажан раст

10 ч

0
Ruska zastava

Економија

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner