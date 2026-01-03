Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Аутор:Стеван Лулић
03.01.2026
16:01
Божић је на прагу, а православни вјерници традиционално већ припремају трпезу за овај празник.
Као и сваке године, у ово доба незаобилазна је прича о цијенама јагњетине и прасетине.
Помало изненађујуће, цијене су испод нивоа какав је био претходних година.
Тако, на примјер на бијељинској пијаци, јагњад коштају од 8 до 10 конвертибилних марака.
Прасићи су, на радост купаца, јефтинији и коштају око 6 марака по килограму живе ваге.
За оне који воле пилетину, занимљива информација је да на овој пијаци уређени пилићи коштају 8 марака по килограму.
Када је ријеч о цијени прасића она је благо виша него прије неколико дана када је килограм живе ваге коштао од 5 до 5,5 КМ.
Ипак, и цијена од 6 КМ је знатно нижа него прошле године када су прасићи коштали око 12 марака.
Мишо Маљчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Српске, рекао је прије неколико дана да се готово не памти оваква ситуација, односно оваква цијена прасића, и то пред празнике.
Он је рекао да до Божића вјероватно неће бити значајнијег поскупљења.
"Ако се по јутру дан познаје, ове године, пред Божић, прасићи тешко да ће бити значајније скупљи него сад", разочаран је Маљчић.
Како каже, тражња за овом робом је незапамћено лоша, што утиче и на цијену.
Маљчић каже да су домаћим произвођачима рачуне помрсили прасићи из увоза.
"Домаће робе има доста, али је нико неће. Рачун су нам помрсили прасићи из увоза, који су преплавили наше тржиште. Они су увезени прије неких двадесетак дана и до сада су били у карантину. Сад их купују печењаре. Такође, експлодирао је и увоз очишћење прасади. Упркос изузетно ниској цијени, интерес грађана за домаће прасиће готово да не постоји", рекао је он прије неколико дана.
