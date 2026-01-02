Logo
Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

Извор:

СРНА

02.01.2026

22:00

Ruska zastava
Фото: Pixabay

Укупно богатство највећих руских предузетника повећано је за 18,378 милијарди долара у 2025. години, наводи се у "Блумберговом индексу милијардера".

Највећи раст остварио је власник "Металоинвеста" и "Мегафона" Алишер Усманов, који је увећао богатство за шест милијарди долара, на укупно 19,3 милијарде.

Овај индекс се израчунава на основу вриједности акција компанија у којима милијардери посједују удјеле.

Листа обухвата 500 најбогатијих људи у свијету, а тренутно је међу њима 20 руских држављана чије укупно богатство износи 299,27 милијарди долара.

На првом мјесту је и даље један од главних акционара "Нориљског никла" Владимир Потањин, чије је богатство процијењено на 26,4 милијарде долара.

Русија

bogatstvo

