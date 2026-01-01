Обустављена дистрибуција ових серија капи за очи

Извор:
СРНА
01.01.2026
13:48
Коментари:0
Хрватска Агенција за лијекове и медицинске производе (Халмед) обуставила је привремено дистрибуцију одређених серија пет лијекова за очи јер резултати испитивања стабилности лијека нису у одговарајућим границама.
Ријеч је о одређеним серијама лијековима: "латанокс", "тимален", "дорзол", "глаумакс" и "биманокс".
Поступак се односи искључиво на "латанокс" од 50 микрограма по милилитру, серија 011345, "тимален" пет милиграма по милилитру, серија 021343, "дорзол" 20 милиграма по милилитру, серија 028342, "глаумакс" 20 милиграма по милилитру плус пет милиграма по милилитру, серија 029345 и "биманокс" од два милиграма по милилитру, серија 03334.
Економија
Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче
Из Халмеда наводе да друге производне линије нису захваћене овим одступањем.
Обустава остаје на снази до завршетка провјере, о чему ће јавност бити обавијештена.
Из Халмеда истичу да су на тржишту у Хрватској доступне друге серије наведених лијекова које нису обухваћене овом мјером, као и други лијекови из исте терапијске групе.
Друштво
Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле
Агенција подсјећа да су здравствени радници обвезни да пријаве Халмеду сваку нуспојаву лијека, као и неисправност у квалитету.
Пацијенти који су развили неку нуспојаву, такође, могу пријавити директно Халмеду.
Економија
1 седм0
Свијет
1 мј0
Економија
4 мј0
Србија
4 мј0
Најновије
Најчитаније
15
53
15
51
15
45
15
37
15
32
Тренутно на програму