Обустављена дистрибуција ових серија капи за очи

Извор:

СРНА

01.01.2026

13:48

Фото: Pixabay

Хрватска Агенција за лијекове и медицинске производе (Халмед) обуставила је привремено дистрибуцију одређених серија пет лијекова за очи јер резултати испитивања стабилности лијека нису у одговарајућим границама.

Ријеч је о одређеним серијама лијековима: "латанокс", "тимален", "дорзол", "глаумакс" и "биманокс".

Поступак се односи искључиво на "латанокс" од 50 микрограма по милилитру, серија 011345, "тимален" пет милиграма по милилитру, серија 021343, "дорзол" 20 милиграма по милилитру, серија 028342, "глаумакс" 20 милиграма по милилитру плус пет милиграма по милилитру, серија 029345 и "биманокс" од два милиграма по милилитру, серија 03334.

кружна пила

Економија

Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

Из Халмеда наводе да друге производне линије нису захваћене овим одступањем.

Обустава остаје на снази до завршетка провјере, о чему ће јавност бити обавијештена.

Из Халмеда истичу да су на тржишту у Хрватској доступне друге серије наведених лијекова које нису обухваћене овом мјером, као и други лијекови из исте терапијске групе.

илу-дуда-цуцла-21102025

Друштво

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Агенција подсјећа да су здравствени радници обвезни да пријаве Халмеду сваку нуспојаву лијека, као и неисправност у квалитету.

Пацијенти који су развили неку нуспојаву, такође, могу пријавити директно Халмеду.

Очи

капи за очи

povučeni proizvodi

