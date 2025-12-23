Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Извор:
АТВ
23.12.2025
13:23
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучено је 26 комада држача за цуцле, јер су представљали озбиљан ризик за потрошаче, док су за 1.449 комада отклоњене административне неусклађености, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Агенција и тржишне инспекције ентитета и Брчко дистрикта спровеле су заједнички надзор држача за цуцле, с циљем утврђивања њихове безбједности за употребу.
Република Српска
Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима
Држачи за цуцле се сматрају безбједним ако испуњавају захтјеве прописане у Закону о општој безбједности производа и стандарду БАС ЕН 12586+А1:2012.
Како би се утврдило да ли држачи за цуцле испуњавају прописане безбједносне захтјеве извршена су лабораторијска испитивања осам узорака држача за цуцле, административна провјера информација на паковању, информација о куповини и упутстава за употребу, те визуелна провјера одређених безбједносних својстава.
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму