Logo
Large banner

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Извор:

АТВ

23.12.2025

13:23

Коментари:

0
Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле
Фото: Pixabay/Franco_A_Guaraldo

Са тржишта БиХ повучено је 26 комада држача за цуцле, јер су представљали озбиљан ризик за потрошаче, док су за 1.449 комада отклоњене административне неусклађености, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Агенција и тржишне инспекције ентитета и Брчко дистрикта спровеле су заједнички надзор држача за цуцле, с циљем утврђивања њихове безбједности за употребу.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима

Држачи за цуцле се сматрају безбједним ако испуњавају захтјеве прописане у Закону о општој безбједности производа и стандарду БАС ЕН 12586+А1:2012.

Како би се утврдило да ли држачи за цуцле испуњавају прописане безбједносне захтјеве извршена су лабораторијска испитивања осам узорака држача за цуцле, административна провјера информација на паковању, информација о куповини и упутстава за употребу, те визуелна провјера одређених безбједносних својстава.

Подијели:

Тагови:

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

cucla

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Регион

Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

1 ч

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

1 ч

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Свијет

Орбан: Рат прождире будућност нација

1 ч

0
Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

Здравље

Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

1 ч

0

Више из рубрике

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

1 ч

0
Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

Друштво

Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

4 ч

0
Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

Друштво

Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

5 ч

0
Какво нас вријеме очекује током дана?

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner