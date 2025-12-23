Logo
Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:

АТВ

23.12.2025

08:05

Коментари:

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ данас ће бити претежно облачно, локално око ријека и по котлинама магловито, а у вишим предјелима од југозапада ка истоку уз сунчане периоде.

У Херцеговини ведро уз јаче наоблачење с југа које ће током дана донијети повремену кишу, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб углавном источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена бура.

Максимална температура ваздуха од три до осам степени Целзијусових, на југу до 12.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Калиновик минус седам, Гацко минус пет, Хан Пијесак минус четири, Бјелашница минус три, Билећа, Сребреница и Соколац минус два, Бугојно, Дрвар, Зеница, Ливно и Шипово минус један, Чемерно, Мркоњић Град, Јајце и Сарајево нула, Фоча један, Рудо и Тузла два, Сански Мост, Нови Град, Кнежево, Приједор, Вишеград, Бањалука, Србац и Добој три, Бијељина пет, Требиње шест степени Целзијусових.

