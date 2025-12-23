Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:
АТВ
23.12.2025
08:05
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ данас ће бити претежно облачно, локално око ријека и по котлинама магловито, а у вишим предјелима од југозапада ка истоку уз сунчане периоде.
У Херцеговини ведро уз јаче наоблачење с југа које ће током дана донијети повремену кишу, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Друштво
Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца
Вјетар слаб углавном источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена бура.
Максимална температура ваздуха од три до осам степени Целзијусових, на југу до 12.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме.
Република Српска
Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Калиновик минус седам, Гацко минус пет, Хан Пијесак минус четири, Бјелашница минус три, Билећа, Сребреница и Соколац минус два, Бугојно, Дрвар, Зеница, Ливно и Шипово минус један, Чемерно, Мркоњић Град, Јајце и Сарајево нула, Фоча један, Рудо и Тузла два, Сански Мост, Нови Град, Кнежево, Приједор, Вишеград, Бањалука, Србац и Добој три, Бијељина пет, Требиње шест степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
09
52
09
51
09
42
09
40
09
36
Тренутно на програму