Бикови испали из камиона и заузели пут

23.12.2025

07:38

Бикови испали из камиона и трче по улици
Фото: 24ур/Screenshot

У словачком граду Прешову настала је чудна, чак и бизарна ситуација.

Током вожње регионалним путем, неколико бикова је пало с камиона и, након почетног шока, почело трчати преко прометне цесте.

Када је полиција стигла и покушала их зауставити, настала је још већа збрка, преноси 24ур.

Видео ове бизарне ситуације можете погледати ОВДЈЕ.

