Бикови испали из камиона и заузели пут

У словачком граду Прешову настала је чудна, чак и бизарна ситуација.
Током вожње регионалним путем, неколико бикова је пало с камиона и, након почетног шока, почело трчати преко прометне цесте.
Када је полиција стигла и покушала их зауставити, настала је још већа збрка, преноси 24ур.
Видео ове бизарне ситуације можете погледати ОВДЈЕ.
