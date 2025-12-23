Свештеник ријешио дилему: Да ли је гријех вјенчавати се и ићи на свадбу током поста?

Извор:
Курир
23.12.2025
07:27
Према православљу, вријеме поста има посебан духовни значај, због чега се у том периоду, по правилу, не обављају црквена вјенчања нити свадбена славља.
Пост је намијењен унутрашњем миру, молитви, уздржању и покајању, док је свадба догађај испуњен радошћу, музиком, окупљањем породице и пријатеља, као и богатом трпезом. Укратко пост тражи тишину и смирење, док свадба тражи свечаност и славље.
Суштина ове праксе није забрана ради забране, већ очување смисла поста.
Управо та супротност у духовном расположењу представља главни разлог због ког Црква савјетује да се вјенчања не заказују током постова.
Ипак, како објашњава отац Дејан Крстић, у изузетним ситуацијама, вјенчање током поста може бити дозвољено, али уз јасно прописана правила.
Црква, истиче отац Дејан, познаје и принцип икономије, односно пастирског снисхођења према животним околностима вјерника.
– Црква, наравно, познаје и икономију, тј. снисхођење. Вјенчања у посту могу бити дозвољена, али само као изузетак и због оправданих разлога, уз благослов надлежног епископа и без уобичајених весеља која прате свадбу. То показује и мудрост и њежност Цркве: она држи истину, али се сагиње према слабости човјека, да се “не сломи трска стучена, и да нико, због околности живота, не буде лишен благослова брака – наглашава он, а преноси Религија.
Такође, често се поставља питање да ли је гријех присуствовати свадби током поста. Одговор Цркве је јасан и умирујући – сама радост због ближњих није гријех, уколико се поштује дух поста.
– Ако добијете позив на свадбу у вријеме поста, можете да идете, радост ближњих није гријех, уколико можете да испоштујете пост: да не једете мрсно и да буде у духу уздржања. Присуство на свадби није гријех – закључује отац Дејан Крстић.
