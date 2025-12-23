Logo
Филмска потјера за држављанином БиХ у Италији: Повријеђено 6 карабињера

Извор:

Агенције

23.12.2025

07:04

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Права филмска потјера трајала је сатима у италијанској престоници, а завршила је са шест повријеђених полицајаца, три оштећена полицијска возила и, коначно, хапшењем бјегунца.

Главни актер потјере био је 38-годишњи држављанин БиХ који је украденим пунтом сатима бјежао припадницима римских карабињера.

НСРС

Република Српска

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

Све је почело дуж улице Лаурентина, када је патрола примјетила аутомобил – већ раније умијешан у покушај бјекства – како се креће римским улицама.

Полицајци су одмах укључили сирене и ротациона свјетла, а потјера се одвијала кроз кварт Еур и наставила се до улице Портуенсе, док је бјегунац возио преко 120 километара на сат улицама главног града Италије.

Потјера се завршила унутар једног стамбеног комплекса, гдје је мушкарац покушао да се сакрије испод другог аутомобила.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

Полиција га је блокирала, ухапсила и извела пред судију на хитно рочиште на Пиаззале Цлодио. Одређена му је мјера притвора и одмах је спроведен у затвор.

Полицајци укључени у операцију су повријеђени, али срећом нико није у тешком стању.

