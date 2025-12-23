Филмска потјера за држављанином БиХ у Италији: Повријеђено 6 карабињера

Извор:
23.12.2025
07:04
Права филмска потјера трајала је сатима у италијанској престоници, а завршила је са шест повријеђених полицајаца, три оштећена полицијска возила и, коначно, хапшењем бјегунца.
Главни актер потјере био је 38-годишњи држављанин БиХ који је украденим пунтом сатима бјежао припадницима римских карабињера.
Све је почело дуж улице Лаурентина, када је патрола примјетила аутомобил – већ раније умијешан у покушај бјекства – како се креће римским улицама.
Полицајци су одмах укључили сирене и ротациона свјетла, а потјера се одвијала кроз кварт Еур и наставила се до улице Портуенсе, док је бјегунац возио преко 120 километара на сат улицама главног града Италије.
Потјера се завршила унутар једног стамбеног комплекса, гдје је мушкарац покушао да се сакрије испод другог аутомобила.
Полиција га је блокирала, ухапсила и извела пред судију на хитно рочиште на Пиаззале Цлодио. Одређена му је мјера притвора и одмах је спроведен у затвор.
Полицајци укључени у операцију су повријеђени, али срећом нико није у тешком стању.
