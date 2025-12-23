Logo
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

23.12.2025

06:58

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС
Фото: СРНА

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине данас би требало да разматра Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету.

Ова два приједлога закона различитог су текста у односу на приједлоге које је јуче разматрао Представнички дом Парламента БиХ.

Делегати би ове законе требало да разматрају у првом читању, по скраћеном поступку.

Представнички дом Парламента БиХ јуче је, у првом читању, усвојио Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету, који је упутила опозиција из Републике Срспке.

Dom naroda BiH

