Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине данас би требало да разматра Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету.
Ова два приједлога закона различитог су текста у односу на приједлоге које је јуче разматрао Представнички дом Парламента БиХ.
Делегати би ове законе требало да разматрају у првом читању, по скраћеном поступку.
Представнички дом Парламента БиХ јуче је, у првом читању, усвојио Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету, који је упутила опозиција из Републике Срспке.
