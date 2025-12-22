Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

Аутор:Бранка Дакић
Приједлог измјене закона о Суду Бих, који је, између осталог предвиђао да сједиште Апелационог одјељења буде на Палама повучен је из процедуре, с обзиром на то да су посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ прихватили негативно мишљење Уставноправне комисије.
Посланици су зато усвојили Приједлог закона о високом судском и тужилачком савјету, који, између осталог предвиђа да састав ВСТС-а одражава састав народа у БиХ, док се број чланова овог тијела са 15 повећава на 20. Сами предлагачи признају да им се не свиђа текст закона, али водили су се, кажу, више политичком иницијативом, него правом.
"Зато што мислим да треба дубока реформа правосуђа. Ово није дубока реформа правосуђа, ово је приједлог за који претпостављамо да би могао проћи, па и тако благи приједлог око реформе правосуђа, очигледно, не може добити подршку овдје", каже Младен Босић, посланик Клуба СДС-ПДП-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
Подршка није изостала, али је добро познато да овакав приједлог закона није прихватљив за ВСТС. Осим тога, постоје чак 83 замјерке законодавно-правног сектора. За Милана Петковића посебно је неприхватљиво то да овако сложен Приједлог закона предлажу посланици од којих ниједан није правник.
"Оваквим законима попут Закона о ВСТС-у тешко је да се могу бавити и правници, него само правници који су у правосуђу и који имају дугогодишње искуство, јер функционисање ВСТС-а је веома сложен систем", каже Милан Петковић, шеф Српског клуба у ПД ПС БиХ.
"Морамо да будемо свјесни да се овдје ради о системском закону. Ту је и министар Буноза, ја вјерујем да радне групе има да раде сигурно годину дана на доношењу једног оваквог системског закона. Ако га стављамо данас на дневни ред под претпоставком да је добар, а преписали смо 90 посто рјешења, онда смо неозбиљни и урушићемо правосудни систем и у Републици Српској и у Федерацији", каже Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ
Подржавамо настојања опозиције из Републике Српске да се усвоје европски закони, али за нас су прихватљивије верзије закона које је предложило Министарство правде у Савјету министара, порука је из СДА.
„Треба нагласити да ово што ми данас имамо пред собом није прошло Венецијанску комисију, а морало би. Ово нису закон и који се доносе ради Брисела, него ради постављања здравих темеља у БиХ", рекао је Сафет Кешо, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
Посланици су усвојили и закључак који задужује Уставноправну комисију Представничког дома да у року од мјесец дана проведе јавну расправу о Приједлогу закона о ВСТС-у. О Приједлогу закона о ВСТС и Измјенама закона о Суду БиХ сутра ће и делегати Дома народа, али пред њима ће се наћи оне верзије текстова које је предложило Министарство правде у Савјету министара БиХ.
