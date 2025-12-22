Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

Извор:
22.12.2025
Посланик Миа Карамехић-Абазовић данас је доставила информацију Заједничкој комисији за административне послове да је напустила Клуб Народ и правда и приступила Клубу посланика "Наша странка - БХИ КФ".
Допис је упутила предсједавајућем комисије Обрену Петровићу.
Из Народа и правде нису се оглашавали након иступања посланик Карамехић-Абазовић, а НИП у Представничком дому ПС БиХ сада има два посланика и то Дениса Звиздића који је и члан руководства Представничког дома ПС БиХ и Нихада Омеровића.
За сада нема информације да ли ће се Звиздић и Омеровић придружити неком клубу или ће наставити самостално дјеловати, наводи Патрија.
Крајем октобра НИП су напустили градски и општински одборници Јасмин Адемовић, син једног од оснивача ове странке Кемала Адемовића, кантонални посланик Русмир Побрић те још неколико општинских одборника. Након дуго времена из НИП-а су за сутра најавили конференцију за медије на којој ће се обратити предсједник Елмедин Конаковић, предсједница Организације жена Народа и Правде Силва Бановић, те предсједник Организације младих Народа и Правде Азхар Сејарић.
