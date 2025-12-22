Logo
Large banner

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

Извор:

Аваз

22.12.2025

17:35

Коментари:

0
Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Посланик Миа Карамехић-Абазовић данас је доставила информацију Заједничкој комисији за административне послове да је напустила Клуб Народ и правда и приступила Клубу посланика "Наша странка - БХИ КФ".

Допис је упутила предсједавајућем комисије Обрену Петровићу.

Из Народа и правде нису се оглашавали након иступања посланик Карамехић-Абазовић, а НИП у Представничком дому ПС БиХ сада има два посланика и то Дениса Звиздића који је и члан руководства Представничког дома ПС БиХ и Нихада Омеровића.

За сада нема информације да ли ће се Звиздић и Омеровић придружити неком клубу или ће наставити самостално д‌јеловати, наводи Патрија.

Крајем октобра НИП су напустили градски и општински одборници Јасмин Адемовић, син једног од оснивача ове странке Кемала Адемовића, кантонални посланик Русмир Побрић те још неколико општинских одборника. Након дуго времена из НИП-а су за сутра најавили конференцију за медије на којој ће се обратити предсједник Елмедин Конаковић, предсједница Организације жена Народа и Правде Силва Бановић, те предсједник Организације младих Народа и Правде Азхар Сејарић.

Подијели:

Тагови:

Миа Карамехић-Абазовић

Елмедин Конаковић

Народ и правда

Наша странка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

Република Српска

Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

1 д

2
Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

Република Српска

Цвијановић: Конаковић лош глумац у лошој улози

5 д

2
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

БиХ

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

6 д

0
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

БиХ

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

6 д

0

Више из рубрике

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

БиХ

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

4 ч

1
Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

БиХ

Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

7 ч

0
Коридор 5Ц

БиХ

Не могу повући паре: Обустављено финансирање Аутоцеста ФБиХ

8 ч

0
Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

БиХ

Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

49

Партизан довео НБА појачање!

21

44

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

21

27

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

21

27

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

21

18

У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner