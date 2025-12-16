Logo
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

16.12.2025

18:00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза
Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је данас да нико други, осим народа Републике Српске, неће бирати предсједника Републике Српске и да је на сцени озбиљан напад на демократију у Српској и БиХ.

Истичући да се за ове изборе не може рећи да су били празник демократије јер су наметнути, Кошарац је рекао да нико, па ни министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, нема право да каже да су покрадени.

Он је навео да је Конаковићева тврдња "класична неутемељена небулоза, али свјесно офарбана одређеним бојама у рукама Кристијана Шмита".

"Прихвата наратив да је нешто покрадено у Републици Српској, то је срамно", изјавио је Кошарац након сједнице Савјета министара и додао да Конаковић није изнио нити један доказ за такву изјаву.

igor dodik

Република Српска

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Указујући на бројна настојања да се контаминира изборни процес у Српској, Кошарац је рекао да и незаконито изабрана Централна изборна комисија БиХ прихвата наративе и задатке Шмита и неких других издајући наредбе за понављање одређених процеса на појединим гласачким мјестима, иако на њима није било нити једног приговора чланова бирачког одбора или политичких партија.

"То говори о потреби да неко други бира предсједника Републике Српске. Тај филм се сигурно неће гледати, без обзира колико неко мислио да има ауторитет или неку лажну улогу у БиХ. То је озбиљан напад на демократију у Републици Српској и БиХ", нагласио је Кошарац, који је и члан Предсједништва СНСД-а.

Он је поручио Конаковићу да је боље да се посвети страначком ангажману у Федерацији БиХ, јер ће на наредним изборима бити на нивоу садашње позиције СНСД-а у том ентитету.

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

