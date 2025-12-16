Logo
Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП

Извор:

Телеграф

16.12.2025

19:31

Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП
Фото: Pixabay

Веома тужне вијести долазе из свијета гејминга, у 29. години је преминуо Бењамин Рамирез, који је у свијету Лиг оф Леџендса био познатији под именом "Емп".

Био је познат и као један од пионира овог спорта у Латинској Америци.

Свети Никола

Друштво

Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Емп је почео са својом професионалном каријером још прије 10 година, када је 2015. године играо за екипу "Дарк Хорса", а потом је наступао и за "Исурус Гејминг", гдје је постао права легенда кроз надолазеће године.

Он је играо као Ботлејнер, али и Мид, док се окушао и као тренер управо у Исурус Гејмингу, који је нажалост и објавио изузетно тужне вијести.

Кафа

Здравље

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

"Са огромном тугом се опраштамо од Емпа, легенде и стуба латинскоамеричког Лиг оф Леџендса и особе која је оставила дубок траг у свима нама који чинимо дуо Исуруса. Пружамо подршку његовој породици, пријатељима и вољеним особама у овом тешком тренутку. Хвала ти на посвећености, труду и за сваки тренутак који смо подијелили", написали су из Исуруса, преноси "Телеграф".

In memoriam

трагедија

