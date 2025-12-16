Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП

Извор:
Телеграф
16.12.2025
19:31
Коментари:0
Веома тужне вијести долазе из свијета гејминга, у 29. години је преминуо Бењамин Рамирез, који је у свијету Лиг оф Леџендса био познатији под именом "Емп".
Био је познат и као један од пионира овог спорта у Латинској Америци.
Емп је почео са својом професионалном каријером још прије 10 година, када је 2015. године играо за екипу "Дарк Хорса", а потом је наступао и за "Исурус Гејминг", гдје је постао права легенда кроз надолазеће године.
Он је играо као Ботлејнер, али и Мид, док се окушао и као тренер управо у Исурус Гејмингу, који је нажалост и објавио изузетно тужне вијести.
"Са огромном тугом се опраштамо од Емпа, легенде и стуба латинскоамеричког Лиг оф Леџендса и особе која је оставила дубок траг у свима нама који чинимо дуо Исуруса. Пружамо подршку његовој породици, пријатељима и вољеним особама у овом тешком тренутку. Хвала ти на посвећености, труду и за сваки тренутак који смо подијелили", написали су из Исуруса, преноси "Телеграф".
