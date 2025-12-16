Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

Након њеног посљедњег јавног иступа, Лукас је ријешио да прекине ћутање и да јој жестоко узврати – једном за свагда.

Наиме, Атина је током прославе 18. рођендана унука Ере Ојданића у Мељаку изнела низ шокантних оптужби на рачун Лукаса.

Без задршке је тврдила да је фолкер импотентан, али и да наводно посједује пиштољ.

"Био сам у вези с Меланијом Трамп"

Лукас је потом ријешио да јој узврати на себи својствен начин, па је цијелу ситуацију окренуо на шалу, изјавивши јавно како је и он имао "тајну везу" са Меланијом Трамп, која је, како тврди, трајала пуне двије године.

"Нека сам ја просперирао и аванзовао када доживјех да ми је главни хроничар живота ова Атина Ферари, алијас Мали Мокри Луг. Па нека сам ја у животу успио када она прича о мом животу. Дакле, драги моји, нећу ништа да објашњавам. Молим све моје познанике и пријатеље да ми не шаљу више те клипове. Не могу да гледам то, нема потребе. Све што каже је истина. Чак и тај пиштољ дјечији што је видјела у фиоци, то је остало од сина мог кад је био мали, то чувам као сувенир, шта зна свиња шта је диња. Него, каже да је зовем, стварно немам потребе да се правдам, али ја ни немам њен број. Чак сам и имао прије, али сам изгубио телефон. Сви моји пријатељи знају да када ја изгубим телефон, немам ничији број. Е, њен нисам тражио, тако да немам њен број, нит је зовем, не дај Боже", рекао је он, па наставио:

"Али добро, све што каже све је истина. Импотентан сам, хвала Богу да сам импотентан када је она у питању. И шта још има да каже и нека каже, све што има да каже. Тако сам исто имао тај случај са Меланијом Трамп. Били смо двије године у вези и Меланија живи, знате чим уђете у Вашингтон, трећа кућа лијево, е то вам је Бијела кућа. И она нема у фиоци ништа, нисам претурао по фијокама, али смо били у вези. Једном је чак и Доналд налетио, па сам ја побјеснио, јер ми није рекла да ће он да дође, да одем раније, али хвала Богу, није ме ухватио. Она ме сада стално зове телефоном, ја нећу да се јавим, блокирао сам је, она ме зове са неког другог телефона, ја јој се не јављам. Па онда, неки пут, када јој чујем глас, ја спустим слушалицу и тако се јуримо, мислим жена не знам шта да радим са том Меланијом Трамп. Баш су наши медији феноменални, ја због тога идем на ЦНН да дам интервју о вези између мене и Меланије Трамп. Не знам да ли ће да ме објесе на дрво или ће да ме баце са задњег спрата када будем дошао", рекао је Аца и додао:

"Али наши новинари здушно прихватају све психопате овог свијета да причају о нашим успјешним људима. Тако да свако може свакога да олајава и да прича шта му душа хоће и шта му срце жели. Али што је баби мило, то јој се и снило, а ова госпођица је.. Да поновим, па ако јој је ор*лни с*кс илити орално задовољавање веза, онда јој ја честитам, понављам, она Гинисов рекордер у броју веза. Ја сам само једна мала карика. Додатак, за ову клинку која је узела дотичну госпођицу да је индоктринира и да се*е против мене, морам да вам поново јавно кажем. Драга моја колегинице и остале сатрапе око ње и остале колеге које учествују у овоме, можете да ми попушите ****. Ништа ми не можете. Можете да узмете кога ког хоћете да ****, знате да ми не можете ништа", рекао је Аца Лукас, преноси "Курир".

"Хтјела сам да га изведем на прави пут"

Подсјећамо, Атина Ферари изнијела је низ тврдњи о Аци Лукасу наглашавајући да је била с њим у вези.

"Нема фигуру и љепоту коју тражим код мушкараца, допала ми се његова интелигенција, харизма, био је смијешан, и сад је смијешан", рекла је између осталог Атина, па додала:

"Хтјела сам да га изведем на прави пут. Он не може да има нормалне интимне односе. У првој фиоци му стоји пиштољ, а у другој лијекови који користе мушкарци који имају проблем с импотенцијом".