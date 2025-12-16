Хтјела да избоде Ралета: Исповијест тјелохранитеља Ане Николић

Извор:
Курир
16.12.2025
17:29
Никола Грба, тјелохранитељ Ане Николић, одлучио је да први пут јавно исприча шта је проживио током ангажмана код пјевачице.
Он тврди да је био свједок бројних непријатних ситуација између пјевачице и њеног бившег партнера Горана Ратковића Ралета, као и да је она дужна новац криминалним групама.
"Био сам Анино лично обезбјеђење. На позив пријатељице која ме је замолила да помогнем јер је Ана наводно трпјела малтретирање од партнера Ралета, дошао сам из Црне Горе у Београд. Предочена ми је прича да Ана добија батине, да је психички и физички злостављана и да јој је потребна заштита", започиње он.
Вођен искуством, прихватио је позив, не слутећи да ће се ситуација развити у потпуно супротном правцу.
"Са Аном сам уговорио плату од 2.500 евра. Требало је да одсједнем у хотелу који ће она платити три дана, док се не обезбиједи стан. Дала је 100 евра капару, али након тога хотел није био плаћен и избачен сам. Сам сам морао да подмирим трошкове", прича он.
О Ратковићу има само речи хвале.
"Тај човјек трпи озбиљно малтретирање од Ане. Да није било његове помоћи, остао бих без смјештаја и без икаквих средстава. Рале и његова породица су ме примили коректно и људски. Он враћа Анине дугове и мјесечно јој даје 25.000 евра. Дешавало се да Ана уговори наступе, узме новац унапријед, а онда се не појави. Тако је отказан и наступ заказан за 12. децембар у Сплиту, Рале је морао да враћа новац организаторима", тврди Никола.
Открива и шта је доживио на заједничком путовању у Нови Пазар.
"Ана је жељела да се види с хоџом ради духовне помоћи. Пријатељица која јој је помагала показала се као изузетно коректна особа, платила је хотел, храну и организовала људе. Возио сам Ану шест сати. По доласку су ми поново избацили ствари из хотела јер смјештај није био плаћен, а њој је трошкове ријешила та пријатељица. Рале је ускочио, платио и обезбиједио ми други хотел. Постало ми је јасно да Ани обезбјеђење није потребно ради личне сигурности, већ због бројних дугова које има. Она је дужна опасним људима који су јој давали новац уз камату. Између осталог, дужна је једном креатору 3.500 евра за хаљине. У Београду је потражује велики број људи. Нико не треба да насједа на њене приче јер је све лаж и превара".
Грба истиче да није био поштеђен посљедица таквог понашања.
"Ниједан договорени износ ми није исплаћен. Поред тога, добијао сам пријетње полицијом. Финансијски и вербално сам оштећен. Не тражим новац, већ желим да се зна истина. За све вријеме мог ангажмана нисам видио да је Рале икада физички насрнуо на њу. Био сам свједок озбиљног сукоба кад је рецепционер покушао да нас избаци због неплаћеног рачуна. Том приликом је Ана насрнула на Ралета ножем и виљушком, покушавајући да га повриједи. Рале ми је дао 4.000 евра како бих вратио камате људима којима је дуговала. Он често ни сам не зна од кога је узимала новац. Лично сам носио паре и враћао те дугове, и то само камате, без главнице. Рале је, по мом искуству и закључку, велики господин и поштен човјек. Искрено ми је жао свега што му се дешава", каже он.
Саговорник "Курира" тврди да је схватио да се од њега очекује много више од посла обезбјеђења.
"Постављала ми је услов - да ћу добити новац уколико блокирам Ралета. То сам одбио. Сматрам да је хтјела да ме увуче у физичке сукобе. Нећу да стављам главу у торбу због туђих дугова. Пријатељица из Црне Горе ме је раније упозорила да јој се не може вјеровати и да нико не жели да ради за њу. Из сажаљења сам остао, док све нисам осјетио на сопственој кожи. Након тога сам спаковао ствари и вратио се у Подгорицу. Мислила је да ће ме обрлатити да ја малтретирам Ралета сваки дан, али то јој није успјело", закључује он.
Ана Николић није одговарала на позиве "Курира" како би прокоментарисала ове тврдње.
