Logo
Large banner

До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"

Извор:

Танјуг

16.12.2025

18:59

Коментари:

0
До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"
Фото: Таnjug

Примљено је преко 1,6 милиона упита за традиционалну годишњу конференцију руског предсједника Владимира Путина, саопштио је Кремљ.

- 'Резултати године са Владимиром Путином': Примљено је преко 1,6 милиона питања - наводи се у саопштењу објављеном на платформи Maкс.

Терористички напад у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

Како се истиче, до 18 часова по московском времену примљено је 702.000 позива, 327.000 питања преко Maкса и 262.000 СМС порука.

Такође је примљено 175.000 питања преко друштвених мрежа, 61.000 питања преко званичног сајта, 49.000 путем ММС-а и 20.000 путем апликације, преноси РТ Балкан.

- Да, (предсједнику) шаљемо преглед. То је, у суштини, огроман број питања. Пошто се све одмах систематизује, ми одмах видимо које области су у питању, као и одговорни надлежни органи, како по регионима, тако и на нивоу цијеле земље и на федералном нивоу - изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, одговарајући на питање новинара да ли се питања која пристижу шаљу руском предсједнику.

Радомир Куртић

Србија

Ово је Радомир Куртић - представник српске компаније пронађен мртав у Москви

Програм "Резултати године са Владимиром Путином", који ће обухватати "Директну линију" и конференцију за медије, емитоваће се 19. децембра у 12 часова по московском времену.

Прикупљање питања за програм почело је 4. децембра у 15 часова по московском времену и наставиће се до завршетка програма. Ове године, као и 2024. године, "Гигачет" се бави обрадом питања за директну линију.

Шминка

Стил

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Овај догађај пружа Русима могућност да непосредно упуте питања свом предсједнику, а оно што га издваја јесте да ниједан други свјетски лидер не нуди тако директну комуникацију са грађанима. Како се наводи у најави догађаја, у предстојећој традиционалној годишњој конференцији учествоваће и представници страних медија.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Кошарка

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

1 ч

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Друштво

Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

1 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

1 ч

0
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

БиХ

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

1 ч

0

Више из рубрике

Супружници убијени у терористичком нападу у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

1 ч

0
Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

Свијет

Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

2 ч

0
Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Свијет

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

2 ч

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Свијет

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner