До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"

Примљено је преко 1,6 милиона упита за традиционалну годишњу конференцију руског предсједника Владимира Путина, саопштио је Кремљ.
- 'Резултати године са Владимиром Путином': Примљено је преко 1,6 милиона питања - наводи се у саопштењу објављеном на платформи Maкс.
Како се истиче, до 18 часова по московском времену примљено је 702.000 позива, 327.000 питања преко Maкса и 262.000 СМС порука.
Такође је примљено 175.000 питања преко друштвених мрежа, 61.000 питања преко званичног сајта, 49.000 путем ММС-а и 20.000 путем апликације, преноси РТ Балкан.
- Да, (предсједнику) шаљемо преглед. То је, у суштини, огроман број питања. Пошто се све одмах систематизује, ми одмах видимо које области су у питању, као и одговорни надлежни органи, како по регионима, тако и на нивоу цијеле земље и на федералном нивоу - изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, одговарајући на питање новинара да ли се питања која пристижу шаљу руском предсједнику.
Програм "Резултати године са Владимиром Путином", који ће обухватати "Директну линију" и конференцију за медије, емитоваће се 19. децембра у 12 часова по московском времену.
Прикупљање питања за програм почело је 4. децембра у 15 часова по московском времену и наставиће се до завршетка програма. Ове године, као и 2024. године, "Гигачет" се бави обрадом питања за директну линију.
Овај догађај пружа Русима могућност да непосредно упуте питања свом предсједнику, а оно што га издваја јесте да ниједан други свјетски лидер не нуди тако директну комуникацију са грађанима. Како се наводи у најави догађаја, у предстојећој традиционалној годишњој конференцији учествоваће и представници страних медија.
