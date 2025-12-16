Logo
Large banner

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

Извор:

Курир

16.12.2025

16:00

Коментари:

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш
Фото: Приватна архива

Миланка Љубичић, мајка Ане Волш, Београђанке за чије је убиство проглашен кривим њен муж Брајан, за Курир каже да очекује да ће зет бити осуђен на доживотну робију!

Да подсјетимо, суд у Масачусетсу јуче је прогласио Волша кривим за убиство Ане, која је нестала 1. јануара 2023. године и чије тијело до данас није нађено. На припремном рочишту Волш је признао да је тијело уклонио и лагао полицију, али је негирао да ју је убио. Он је одбио да свједочи током вишедневног суђења, али је његов адвокат покушао да провуче тезу да је лијепа Београђанка умрла "необјашњивом смрћу".

uvidjaj policija rs

Хроника

Ланчани судар у центру града, има повријеђених

- Немам много тога да кажем, јер готово ништа и не знам. За ове три године друга кћерка и ја смо свега два пута имале контакт са тужитељком. Очекујем и надам се да ће Брајан добити доживотну робију. А мени остаје само туга до краја живота за мојом Аном - рекла је Миланка Љубичић за Курир.

Порота у Дедам, Масачусетс, осудила је Брајана Волша за убиство првог степена у понедјељак ујутру због убиства његове супруге Ане Волш 2023. године.

Вијеће је трајало око шест сати прије него што је донијело одлуку. Очекује се да ће Волш у сриједу бити осуђен на доживотни затвор без могућности условног отпуста – обавезну казну за убиство првог степена у Масачусетсу.

Волш је оптужен да је убио своју супругу Ану Волш, поријеклом из Београда, 1. јануара 2023. године, неколико сати након што је дочекао Нову годину, док је њихово троје мале дјеце још увијек било у кући. Тужиоци су рекли да је Волш раскомадао њено тијело и бацио њене остатке у контејнере за отпад у близини њихове куће у Кохасету, Масачусетс.

Судница, чекић

Хроника

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Волш се сада суочава са казном до 20 година затвора због обмањивања полиције – што је појачање казне због осуде за убиство – и може бити осуђен на још три године због признања кривице за незаконит пренос тијела.

Волш је негирао да је убио своју жену, а његови адвокати су рекли да ју је тог јутра пронашао необјашњиво мртву у њиховом кревету.

Подсјетимо, тим његових бранилаца одлучио је да Волш неће свједочити, иако је на почетку суђења изненадио суд признањем кривице за одлагање Аниног тијела и лагање полиције.

Ана Волш није пријављена као нестала све до 4. јануара 2023. године, када је Брајан Волш позвао свог послодавца у Вашингтону, гдје је радила и живјела скраћено радно вријеме. Волш је истражиоцима рекао да није видио своју жену од Нове године, када је рекао да је отишла око 6 сати ујутру да би се вратила у Вашингтон због хитног случаја на послу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Тужилаштво је позвало око 50 свједока током осам дана, укључујући двоје Аниних блиских пријатеља и друге који су описали своје интеракције са њом у посљедњим данима њеног живота. Волш је на крају одлучио да не свједочи, а одбрана је завршила свој случај без изношења икаквих доказа.

Подијели:

Тагови:

Ana Volš

Брајан Волш

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте

Љубав и секс

Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте

2 ч

0
Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

БиХ

Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

2 ч

0
Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Ауто-мото

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

2 ч

0
Које државе су купиле највише руског гаса?

Економија

Које државе су купиле највише руског гаса?

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Свијет

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

2 ч

0
Путнику грешком понуђено 11.500 евра због кашњења воза

Свијет

Путнику грешком понуђено 11.500 евра због кашњења воза

3 ч

0
Угрожени корисници популарног сајта за одрасле: Знају шта се претраживало, гледало и кад

Свијет

Угрожени корисници популарног сајта за одрасле: Знају шта се претраживало, гледало и кад

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner