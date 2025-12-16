Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

Извор:
Миланка Љубичић, мајка Ане Волш, Београђанке за чије је убиство проглашен кривим њен муж Брајан, за Курир каже да очекује да ће зет бити осуђен на доживотну робију!
Да подсјетимо, суд у Масачусетсу јуче је прогласио Волша кривим за убиство Ане, која је нестала 1. јануара 2023. године и чије тијело до данас није нађено. На припремном рочишту Волш је признао да је тијело уклонио и лагао полицију, али је негирао да ју је убио. Он је одбио да свједочи током вишедневног суђења, али је његов адвокат покушао да провуче тезу да је лијепа Београђанка умрла "необјашњивом смрћу".
- Немам много тога да кажем, јер готово ништа и не знам. За ове три године друга кћерка и ја смо свега два пута имале контакт са тужитељком. Очекујем и надам се да ће Брајан добити доживотну робију. А мени остаје само туга до краја живота за мојом Аном - рекла је Миланка Љубичић за Курир.
Порота у Дедам, Масачусетс, осудила је Брајана Волша за убиство првог степена у понедјељак ујутру због убиства његове супруге Ане Волш 2023. године.
Вијеће је трајало око шест сати прије него што је донијело одлуку. Очекује се да ће Волш у сриједу бити осуђен на доживотни затвор без могућности условног отпуста – обавезну казну за убиство првог степена у Масачусетсу.
Волш је оптужен да је убио своју супругу Ану Волш, поријеклом из Београда, 1. јануара 2023. године, неколико сати након што је дочекао Нову годину, док је њихово троје мале дјеце још увијек било у кући. Тужиоци су рекли да је Волш раскомадао њено тијело и бацио њене остатке у контејнере за отпад у близини њихове куће у Кохасету, Масачусетс.
Волш се сада суочава са казном до 20 година затвора због обмањивања полиције – што је појачање казне због осуде за убиство – и може бити осуђен на још три године због признања кривице за незаконит пренос тијела.
Волш је негирао да је убио своју жену, а његови адвокати су рекли да ју је тог јутра пронашао необјашњиво мртву у њиховом кревету.
Подсјетимо, тим његових бранилаца одлучио је да Волш неће свједочити, иако је на почетку суђења изненадио суд признањем кривице за одлагање Аниног тијела и лагање полиције.
Ана Волш није пријављена као нестала све до 4. јануара 2023. године, када је Брајан Волш позвао свог послодавца у Вашингтону, гдје је радила и живјела скраћено радно вријеме. Волш је истражиоцима рекао да није видио своју жену од Нове године, када је рекао да је отишла око 6 сати ујутру да би се вратила у Вашингтон због хитног случаја на послу.
Тужилаштво је позвало око 50 свједока током осам дана, укључујући двоје Аниних блиских пријатеља и друге који су описали своје интеракције са њом у посљедњим данима њеног живота. Волш је на крају одлучио да не свједочи, а одбрана је завршила свој случај без изношења икаквих доказа.
