Путнику грешком понуђено 11.500 евра због кашњења воза

Извор:

Б92

16.12.2025

14:35

Фото: Pixabay

Британска жељезничка компанија "Аvanti West Coast" грешком је понудила путнику Џону Варингу (72) накнаду од више од 10.000 фунти (око 11.500 евра), након што је његов воз на релацији Престон - Лондон 1. децембра каснио свега 18 минута.

Варинг је, у складу са правилима "Delay Repay", поднио захтев за накнаду и очекивао повраћај од 10,10 фунти, што представља осмину цијене повратне карте од 80,85 фунти за кашњење од 15 до 29 минута.

Међутим, три дана касније добио је аутоматски генерисан мејл у којем се наводи да би компензација могла да износи чак 10.106,25 фунти, преноси Independent.

Испоставило се да је путник приликом попуњавања онлине формулара грешком унио цијену карте од 80.850 фунти умјесто стварне вриједности.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

У Српској појефтинило гориво, а ево шта возаче чека за који дан

Софтвер је на основу те бројке аутоматски израчунао погрешан износ накнаде.

Компанија "Аvanti West Coast" је саопштила да ће захтјев бити ручно провјерен и да ће путнику бити исплаћен износ који му реално припада.

Варинг, који још није примио компензацију, изјавио је да ће компанију обавијестити уколико би износ од 10.000 фунти заиста био уплаћен, преноси Б92.

Додао је да је досадашње искуство са "Delay Repay" системом било позитивно и да су ријетко кашњења била директна одговорност "Аvanti West Coast-а".

Жељезнице, воз

Друштво

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Он је навео да су његова посљедња два путовања возом у Узбекистану, од Ташкента до Самарканда и даље ка Бухари, била "у потпуности тачна", али да тамошњи систем рефундација функционише другачије – путници имају право на повраћај само ако одлуче да одустану од путовања, док се поврат не исплаћује у случају да је путник "у пијаном стању".

