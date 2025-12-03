Logo
Large banner

У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске

Извор:

АТВ

03.12.2025

19:13

Коментари:

0
У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске
Фото: АТВ

Након 7 година реструктурисања у Жељезницама Републике Српске, очекује се и посебна сједница Владе о стању у овом предузећу. Разговори синдиката и ресорног министра су обављени, материјали спремни, сада је на потезу Влада Републике Српске.

Хоће ли возови у Српској стати? Према писању медија, смањиће се број возова. Ако питамо ресорног министра, он каже да неће. У плану је да се скрати ред вожње путничког саобраћаја који прави губитке, јер приход у овој области је око 300 000 КМ а трошак је око 9 милиона. Управо због овог, али и процеса реструктурисања Жељезница, министар очекује тематску сједницу Владе о стању у овом предузећу.

"Не може се укинути путнички саобраћај. То је један од атрибута државности али морамо смањивати трошкове али повећати квалитет саобраћаја. У наредном периоду морамо набављати нова кола, треба радити на подизању квалитета и услуга коју пружамо сутра том путнику", објаснио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Предсједник Владе каже - у плану је сједница о стању у Жељезницама, можда и до краја ове године.

"Ако стигнемо вјероватно да и ако они припреме тај материјал. Ви сте видјели да ми одржавамо сједнице и понедјељком и петком и ујутру и навече, тако да оног момента кад будемо имали спреман материјал одржаћемо сједницу", истакао је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.

Посебну сједницу дуго чека и синдикат Жељезничара. Министар је, кажу у синдикату, обавио разговоре са представницима свих 6 синдиката, са Управом и Надзорним одбором. Сада се чека датум сједнице.

"Имамо обећање да до сједнице Владе треба да се састанемо сви, министар, Управа, Надзорни одбор, синдикати, те да са тог састанка иде документ према Влади и самом премијеру како би се видиш излаз из кризе у Жељезницама ", казао је предсједник синдиката Жељезничара Републике Српске Јеленко Добраш.

Жељезнице Српске кренуле су у процес реструктурисања 2017.године кредитом Свјетске банке од 100 милиона КМ, а тај процес је завршен прошле године. Од 1 јануара ове године, Влада је преузела путнички саобраћај и инфраструктуру, а према посљедњем финансијском извјештају, приходи за првих 6 мјесеци ове године 22,87, а расходи 41,3 милиона КМ.

Подијели:

Таг:

Željeznice Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

Република Српска

Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

3 ч

0
Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава

Република Српска

Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава

3 ч

5
Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Република Српска

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

4 ч

0
Каран и Блануша

Република Српска

Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

5 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner