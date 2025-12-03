У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске

Извор:
03.12.2025
Након 7 година реструктурисања у Жељезницама Републике Српске, очекује се и посебна сједница Владе о стању у овом предузећу. Разговори синдиката и ресорног министра су обављени, материјали спремни, сада је на потезу Влада Републике Српске.
Хоће ли возови у Српској стати? Према писању медија, смањиће се број возова. Ако питамо ресорног министра, он каже да неће. У плану је да се скрати ред вожње путничког саобраћаја који прави губитке, јер приход у овој области је око 300 000 КМ а трошак је око 9 милиона. Управо због овог, али и процеса реструктурисања Жељезница, министар очекује тематску сједницу Владе о стању у овом предузећу.
"Не може се укинути путнички саобраћај. То је један од атрибута државности али морамо смањивати трошкове али повећати квалитет саобраћаја. У наредном периоду морамо набављати нова кола, треба радити на подизању квалитета и услуга коју пружамо сутра том путнику", објаснио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Предсједник Владе каже - у плану је сједница о стању у Жељезницама, можда и до краја ове године.
"Ако стигнемо вјероватно да и ако они припреме тај материјал. Ви сте видјели да ми одржавамо сједнице и понедјељком и петком и ујутру и навече, тако да оног момента кад будемо имали спреман материјал одржаћемо сједницу", истакао је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Посебну сједницу дуго чека и синдикат Жељезничара. Министар је, кажу у синдикату, обавио разговоре са представницима свих 6 синдиката, са Управом и Надзорним одбором. Сада се чека датум сједнице.
"Имамо обећање да до сједнице Владе треба да се састанемо сви, министар, Управа, Надзорни одбор, синдикати, те да са тог састанка иде документ према Влади и самом премијеру како би се видиш излаз из кризе у Жељезницама ", казао је предсједник синдиката Жељезничара Републике Српске Јеленко Добраш.
Жељезнице Српске кренуле су у процес реструктурисања 2017.године кредитом Свјетске банке од 100 милиона КМ, а тај процес је завршен прошле године. Од 1 јануара ове године, Влада је преузела путнички саобраћај и инфраструктуру, а према посљедњем финансијском извјештају, приходи за првих 6 мјесеци ове године 22,87, а расходи 41,3 милиона КМ.
