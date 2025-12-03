Logo
Large banner

Велико искључење струје најављено за Крајину

Извор:

АТВ

03.12.2025

20:03

Коментари:

0
Велико искључење струје најављено за Крајину
Фото: Уступљена фотографија

Електропривреда БиХ најавила је опсежна планска искључења електричне енергије за четвртак, 4. децембар 2025. године, на подручју Унско-санског кантона.

Због радова на мрежи, велики број улица и насеља у Бихаћу, Цазину, Великој Кладуши и Босанској Крупи остаће без струје у различитим терминима.

Одржавање

Прекид испоруке електричне енергије планиран је ради одржавања, ремонта и унапређења дистрибутивне мреже.

Из ЕПБиХ апелују на становнике да се правовремено припреме.

БИХАЋ – без струје од 08:00 до 15:00

  • Голубићки Пут
  • Изачић
  • Изачић Кула
  • Изачић Мушићи
  • Јасика
  • 1. Марта – Притока
  • Бранџа – Притока
  • Горња Притока
  • Мувеккитова
  • Њивице – Притока
  • Притока
  • Притока Њивице
  • Притока – Голубићки Пут

ЦАЗИН – без струје од 08:00 до 17:00

  • Србљани
  • Мајетићи
  • Острожац
  • Србљани (други дио)
  • Стари Град
  • Брдо Острожац
  • Прошићи

ВЕЛИКА КЛАДУША – без струје од 09:00 до 11:00

  • Клупе
  • Поникве
  • Трнови

БИХАЋ – додатна искључења од 09:00 до 13:00

  • Абдурезака Х. Бјелевца
  • Брчанска улица
  • Долови
  • Грабешка
  • Хамдије Капиџића
  • Исмета Мујезиновића
  • Куле
  • Маскара
  • Мехмеда Колаковића
  • Млинска
  • Орљани
  • Орљанских Љиљана
  • Османа Реџића
  • Петог батаљона војне полиције
  • Подвинице
  • Пут 5. корпуса
  • Пут Армије РБиХ
  • Разе Ковачевић
  • Рибић
  • Рибићких Љиљана
  • Ружица
  • Ружичких Бранилаца
  • Сегетска улица
  • Смаила Балића
  • Тодоровска
  • Виница
  • Виничка улица
  • Костајничка

ВЕЛИКА КЛАДУША – додатно

  • Шуматац — 10:00 до 13:00

БОСАНСКА КРУПА – без струје од 10:00 до 14:00

  • Махмић Село
  • Махмић Село – Мушићи
  • Махмић Село – Салихићи

Подијели:

Тагови:

Струја

електрична енергија

Krajina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Занимљивости

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

1 ч

0
Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Економија

Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

1 ч

0
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Свијет

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

1 ч

0
Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Друштво

Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

1 ч

0

Више из рубрике

Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Друштво

Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

1 ч

0
Асим Опардија са својим кравама

Друштво

Дјечак из БиХ примјер свима: Краве за њега нису стока, већ дио породице

3 ч

0
Писмо читаоца: Није љубав фотографија

Друштво

Писмо читаоца: Није љубав фотографија

3 ч

4
Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

Друштво

Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner