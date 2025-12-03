Велико искључење струје најављено за Крајину

Електропривреда БиХ најавила је опсежна планска искључења електричне енергије за четвртак, 4. децембар 2025. године, на подручју Унско-санског кантона.
Због радова на мрежи, велики број улица и насеља у Бихаћу, Цазину, Великој Кладуши и Босанској Крупи остаће без струје у различитим терминима.
Одржавање
Прекид испоруке електричне енергије планиран је ради одржавања, ремонта и унапређења дистрибутивне мреже.
Из ЕПБиХ апелују на становнике да се правовремено припреме.
БИХАЋ – без струје од 08:00 до 15:00
- Голубићки Пут
- Изачић
- Изачић Кула
- Изачић Мушићи
- Јасика
- 1. Марта – Притока
- Бранџа – Притока
- Горња Притока
- Мувеккитова
- Њивице – Притока
- Притока
- Притока Њивице
- Притока – Голубићки Пут
ЦАЗИН – без струје од 08:00 до 17:00
- Србљани
- Мајетићи
- Острожац
- Србљани (други дио)
- Стари Град
- Брдо Острожац
- Прошићи
ВЕЛИКА КЛАДУША – без струје од 09:00 до 11:00
БИХАЋ – додатна искључења од 09:00 до 13:00
- Абдурезака Х. Бјелевца
- Брчанска улица
- Долови
- Грабешка
- Хамдије Капиџића
- Исмета Мујезиновића
- Куле
- Маскара
- Мехмеда Колаковића
- Млинска
- Орљани
- Орљанских Љиљана
- Османа Реџића
- Петог батаљона војне полиције
- Подвинице
- Пут 5. корпуса
- Пут Армије РБиХ
- Разе Ковачевић
- Рибић
- Рибићких Љиљана
- Ружица
- Ружичких Бранилаца
- Сегетска улица
- Смаила Балића
- Тодоровска
- Виница
- Виничка улица
- Костајничка
ВЕЛИКА КЛАДУША – додатно
БОСАНСКА КРУПА – без струје од 10:00 до 14:00
- Махмић Село
- Махмић Село – Мушићи
- Махмић Село – Салихићи