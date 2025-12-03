Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Извор:
Посланици Демократске странке из Одбора за надзор и реформу владе Представничког дома Сједињених Америчких Држава објавили су у данас, 3. децембра нове фотографије и видеозаписе који су настали на острву у Карибима које је донедавно био власништво Џефрија Епстина, покојног америчког финансијера и сексуалног предатора.
Ово је извијестио "ЦНН", описујући да фотографије и видеозаписи приказују неколико спаваћих соба, купатила те просторију у којој се налази столица слична стоматолошкој, с маскама на зиду.
На фотографијама се налази и фиксни телефон с именима уписаним на тастерима за брзо бирање, међу којима су "Дарен", "Рич", "Мајк", "Патрик" и "Лери".
Више видеозаписа приказује раскошно уређен посјед који личи на луксузни ризорт, с базеном, палмама и вијугавом стазом која гледа на океан.
Једна фотографија приказује радну собу с плочом за писање на којој су исписане ријечи попут "моћ", "обмана", "уроте" и "политичко".
Помоћник једног од посланика Демократске странке из Одбора за надзор и реформу владе рекао је за "ЦНН" да објављене фотографије и видеозаписи никад нису јавно објављени те да су преузети са острва "Литл Сент Џејмс" у Америчким Дјевичанским Острвима.
🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.— Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025
See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS
Фотографије су дјелимично редиговане. Из опреза су уклоњена женска имена која се у њима појављују, рекао је помоћник.
Фотографије и видеозаписи објављени су након што је Доналд Трамп, амерички предсједник, усвојио закон који Министарству правосуђа налаже објаву свих докумената повезаних са Епстином које посједује.
"ЦНН" наводи да би ти документи могли бити објављени у наредним данима.
Џефри Епстин био је амерички финансијер и осуђени сексуални предатор који је годинама искориштавао малољетне дјевојке у мрежи трговине дјецом за секс, уз круг моћних познаника.
Након његовог хапшења 2019. и смрти у притвору, јавност је годинама захтијевала објаву свих докумената повезаних с његовим случајем.
То је укључивало комуникације, летне листе, исказе жртава и интерне биљешке истраге, као и теорије завјере везане уз узрок смрти.
У јавности расте притисак на америчке институције и предсједника Трампа (који је својевремено био Епстинов пријатељ) да коначно објаве све досад запечаћене материјале.
