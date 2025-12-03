Logo
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

03.12.2025

19:39

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Посланици Демократске странке из Одбора за надзор и реформу владе Представничког дома Сједињених Америчких Држава објавили су у данас, 3. децембра нове фотографије и видеозаписе који су настали на острву у Карибима које је донедавно био власништво Џефрија Епстина, покојног америчког финансијера и сексуалног предатора.

Ово је извијестио "ЦНН", описујући да фотографије и видеозаписи приказују неколико спаваћих соба, купатила те просторију у којој се налази столица слична стоматолошкој, с маскама на зиду.

На фотографијама се налази и фиксни телефон с именима уписаним на тастерима за брзо бирање, међу којима су "Дарен", "Рич", "Мајк", "Патрик" и "Лери".

nemanja radonjic

Фудбал

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Више видеозаписа приказује раскошно уређен посјед који личи на луксузни ризорт, с базеном, палмама и вијугавом стазом која гледа на океан.

Једна фотографија приказује радну собу с плочом за писање на којој су исписане ријечи попут "моћ", "обмана", "уроте" и "политичко".

Помоћник: Уклоњена женска имена

Помоћник једног од посланика Демократске странке из Одбора за надзор и реформу владе рекао је за "ЦНН" да објављене фотографије и видеозаписи никад нису јавно објављени те да су преузети са острва "Литл Сент Џејмс" у Америчким Дјевичанским Острвима.

Фотографије су дјелимично редиговане. Из опреза су уклоњена женска имена која се у њима појављују, рекао је помоћник.

Фотографије и видеозаписи објављени су након што је Доналд Трамп, амерички предсједник, усвојио закон који Министарству правосуђа налаже објаву свих докумената повезаних са Епстином које посједује.

"ЦНН" наводи да би ти документи могли бити објављени у наредним данима.

Ко је био Епстин?

Џефри Епстин био је амерички финансијер и осуђени сексуални предатор који је годинама искориштавао малољетне дјевојке у мрежи трговине дјецом за секс, уз круг моћних познаника.

Након његовог хапшења 2019. и смрти у притвору, јавност је годинама захтијевала објаву свих докумената повезаних с његовим случајем.

Болница Требиње

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

То је укључивало комуникације, летне листе, исказе жртава и интерне биљешке истраге, као и теорије завјере везане уз узрок смрти.

У јавности расте притисак на америчке институције и предсједника Трампа (који је својевремено био Епстинов пријатељ) да коначно објаве све досад запечаћене материјале.

