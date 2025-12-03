Logo
Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

Sputnjik

03.12.2025

16:56

0
Фото: АТВ

Европске земље НАТО-а желе рат са Русијом и поткопавају америчке мировне напоре, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

„Главне европске чланице НАТО-а желе рат, тачније рат са Русијом, и зато покушавају да поткопају све мировне напоре Доналда Трампа. Морамо претпоставити да главне европске чланице НАТО-а не желе мир, оне желе рат са Русијом“, рекао је Сијарто мађарским новинарима у Бриселу након састанка министара спољних послова НАТО-а.

Судска полиција

Република Српска

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је у уторак да Русија нема намјеру да ратује са Европом, али ако сама Европа одлучи да се бори, Русија је спремна одмах, пише Спутњик.

Петер Сијарто

NATO

