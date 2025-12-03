Logo
Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено

Извор:

Телеграф

03.12.2025

15:51

Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено
Фото: Pixabay

Више дјеце је повријеђено након што је кров школског аутобуса откинут када је возило ударило у низак мост.

Полиција Ланкашира је навела да је више дјеце задобило повреде, за које се срећом сматра да су у овом тренутку релативно лакше. Тренутно их прегледају болничари.

Сви путници су безбједно извучени из аутобуса, док је пут и даље затворен у оба смјера, од Ланкастер стрита до Регент стрита.

У објави на платформи Икс полиција је саопштила:

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

"Желимо да вас обавијестимо да је Спендмор лејни тренутно затворен од раскрснице са Ланкастер стритом до Регент стрита због саобраћајне несреће."

"Очекујемо да ће пут бити затворен неко вријеме док процјењујемо ситуацију."

"У међувремену препоручујемо да потражите алтернативну руту и возите пажљиво, остављајући довољно додатног времена да стигнете на одредиште."

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Свијет

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

"Пратићемо ситуацију и овде ћемо вас обавијестити када пут буде отворен. Као и увијек, хвала вам на стрпљењу и чувајте се ако сте данас напољу."

(Телеграф.рс)

