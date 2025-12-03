Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено

Полиција Ланкашира је навела да је више дјеце задобило повреде, за које се срећом сматра да су у овом тренутку релативно лакше. Тренутно их прегледају болничари.

Сви путници су безбједно извучени из аутобуса, док је пут и даље затворен у оба смјера, од Ланкастер стрита до Регент стрита.

У објави на платформи Икс полиција је саопштила:

"Желимо да вас обавијестимо да је Спендмор лејни тренутно затворен од раскрснице са Ланкастер стритом до Регент стрита због саобраћајне несреће."

"Очекујемо да ће пут бити затворен неко вријеме док процјењујемо ситуацију."

"У међувремену препоручујемо да потражите алтернативну руту и возите пажљиво, остављајући довољно додатног времена да стигнете на одредиште."

"Пратићемо ситуацију и овде ћемо вас обавијестити када пут буде отворен. Као и увијек, хвала вам на стрпљењу и чувајте се ако сте данас напољу."

