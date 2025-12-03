Logo
Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот

Танјуг

03.12.2025

14:12

Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот
Фото: АТВ

Три младе особе изгубиле су животе у француском граду Алеу у тешкој саобраћајној несрећи.

Према првим информацијама, њихов аутомобил је слетио са пута и завршио на крову у приватном базену.

Несрећа се догодила у ноћи између уторка 2. и сриједе 3. децембра око 1.30 часова послије поноћи, преноси БФМТВ.

Возило, Пежо 207, склизнуло је на мокром коловозу и ударило у ниску ограду, након чега је пало у базен дубок више од 1,5 метара.

Жртве и узрок смрти

Жртве, узраста 14, 15 и 19 година, настрадале су утапањем јер нису могле да изађу из аутомобила, чији су само точкови вирили из воде.

Прве истраге показују да жртве нису биле везане сигурносним појасом, док још није познато ко је возио.

У возилу су пронађене три или четири боце протооксида азота, али није потврђено да ли су млади конзумирали супстанцу.

Познати полицији од раније

Локални медији наводе да су све три жртве раније биле познате полицији због трговине наркотицима, а петнаестогодишњак је претходног викенда био у притвору због истог дјела.

Саобраћајна несрећа

Француска

poginuli

