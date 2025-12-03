У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

Извор:
Агенције
03.12.2025
13:09
Најмање 1.400 људи страдало је у поплавама и клизиштима у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији током посљедњих недјељу дана, а спасилачке екипе и даље трагају за око 1.000 несталих.
У Индонезији су забиљежена 753 смртна случаја, а 465 на Шри Ланки, гдје званичници упозоравају да би коначни биланс могао да буде већи.
Свијет
Број погинулих у Индонезији порастао на 631
Власти су потврдиле да је погинуло најмање 185 људи у Тајланду и три у Малезији.
Спасилачки тимови и од јутрос настоје да стигну до изолованих заједница, гдје се више од 1.000 људи води као нестало.
Бројна села су затрпана блатом и рушевинама, а локално становништво је остало без струје и телекомуникација, преносе Агенције.
