У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

Извор:

Агенције

03.12.2025

13:09

Коментари:

0
У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току
Фото: Танјуг/АП

Најмање 1.400 људи страдало је у поплавама и клизиштима у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији током посљедњих недјељу дана, а спасилачке екипе и даље трагају за око 1.000 несталих.

У Индонезији су забиљежена 753 смртна случаја, а 465 на Шри Ланки, гдје званичници упозоравају да би коначни биланс могао да буде већи.

Индонезија поплаве

Свијет

Број погинулих у Индонезији порастао на 631

Власти су потврдиле да је погинуло најмање 185 људи у Тајланду и три у Малезији.

Спасилачки тимови и од јутрос настоје да стигну до изолованих заједница, гдје се више од 1.000 људи води као нестало.

Бројна села су затрпана блатом и рушевинама, а локално становништво је остало без струје и телекомуникација, преносе Агенције.

Поплаве

Indonezija

Tajland

Šri Lanka

Коментари (0)
