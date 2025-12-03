Logo
Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

03.12.2025

11:43

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да би његова администрација "веома ускоро" могла да почне с копненим нападима на мете осумњичене за кријумчарење дроге широм Латинске Америке, без прецизирања када и гдје би ти удари били извршени.

- Почећемо да изводимо те ударе и на копну. Знамо њихове руте, знамо све о њима, знамо гдје живе. Гдје живе они најгори. И врло брзо ћемо кренути и са тим - рекао је Трамп током сједнице владе, наводи Си-Би-Си њуз.

Трамп није навео када би ти удари могли почети нити гдје би били изведени.

У претходним недјељама, према извјештајима америчких медија, разматране су могуће војне операције у Венецуели, иако Каракас негира оптужбе Вашингтона да предсједник Венецуеле Николас Мадуро сарађује са нарко-картелима.

Трамп је поручио да удари не би били ограничени на Венецуелу и да је "свака земља у којој се дрога производи или транспортује'' потенцијална мета, посебно истакавши Колумбију, за коју САД тврде да недовољно контролише трговину наркотицима.

Истовремено, САД јачају војно присуство на Карибима- носач авиона "Џералд Р. Форд" распоређен је у региону, а борбени авиони Ф-35 у Порторико, а Трамп је током викенда изјавио да је "ваздушни простор изнад Венецуеле затворен".

Евентуални напади на територије латиноамеричких земаља значајно би проширили операције администрације усмерене на борбу против наркотика, које су до сада погодиле више од 20 бродова у Карибима и на Пацифику, при чему је страдало више од 80 људи.

Тагови:

Доналд Трамп

Venecuela

