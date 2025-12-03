Logo
"Главни украјински преговарач Умеров има четири виле у Мајамију?"

Извор:

СРНА

03.12.2025

10:58

"Главни украјински преговарач Умеров има четири виле у Мајамију?"
Фото: Tanjug / AP / Terry Renna

Шеф украјинске делегације за преговоре о америчком мировном плану и секретар Савјета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустем Умеров има америчко држављанство и четири виле у Мајамију, наводе руски портали.

Исти извор указује да су ове виле четири аргумента за попустљивост, попут враћања клаузула које су избрисане из мировног плана америчког предсједника Доналда Трампа, а једна од њих тиче се украјинских граница.

Руски медији наводе да се поставља питање да ли ће доћи до трговине - виле у замјену за територију?

У жижи интересовања руских медија је и одлука Трампа да повуче све извршне наредбе бившег шефа Бијеле куће Џозефа Бајдена које нису потписане руком, већ такозваном аутоматском оловком.

Ријеч је о 92 одсто свих наредби Трамповог претходника и логично је претпоставити да се неке од њих односе и на "украјински корпус", односно на санкције Русији.

Повучена извршна наредба 14024 из 2021. године дала је америчким државним органима мандат да уводе санкције против појединаца и организација укључених у "злонамјерне стране активности", односно омогућила је увођење санкција против великих руских банака и компанија.

Извршна наредба 14071 од 6. априла 2022. године увела је забрану нових инвестиција и пружања одређених услуга Русији, док је наредба 14067 блокирала средства појединаца и ентитета укључених у признавање и подршку Доњецкој и Луганској Републици.

