Сијарто: Западноевропски лидери желе да увуку Европу у рат

Извор:
СРНА
03.12.2025
11:00
Коментари:0
Лидери земаља Западне Европе желе да увуку цијели континент у рат са Русијом, игноришући одлуку НАТО-а да избјегне такву ескалацију, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Дио Европе предвођен Бриселом жели да увуче континент у рат са Русијом. Ратнохучкачки фанатици ће данас на састанку савјета НАТО-а сигурно покушати да пониште ранију одлуку да Алијанса не треба да се укључује у рат у Украјини и да треба да се учини све како би се то спријечило", рекао је Сијарто пред полазак на састанак шефова дипломатија чланица Алијансе у Бриселу.
Свијет
"Главни украјински преговарач Умеров има четири виле у Мајамију?"
Он је навео да ће "фанатици" данас покушати да одустану од поменуте раније одлуке, али да ће Мађарска и друге земље које се залажу за мир покушати то да спријече, пренио је ТАСС.
Свијет
1 д0
Свијет
3 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму