Сијарто: Западноевропски лидери желе да увуку Европу у рат

Извор:

СРНА

03.12.2025

11:00

Сијарто: Западноевропски лидери желе да увуку Европу у рат
Фото: АТВ

Лидери земаља Западне Европе желе да увуку цијели континент у рат са Русијом, игноришући одлуку НАТО-а да избјегне такву ескалацију, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Дио Европе предвођен Бриселом жели да увуче континент у рат са Русијом. Ратнохучкачки фанатици ће данас на састанку савјета НАТО-а сигурно покушати да пониште ранију одлуку да Алијанса не треба да се укључује у рат у Украјини и да треба да се учини све како би се то спријечило", рекао је Сијарто пред полазак на састанак шефова дипломатија чланица Алијансе у Бриселу.

Умеров

Свијет

"Главни украјински преговарач Умеров има четири виле у Мајамију?"

Он је навео да ће "фанатици" данас покушати да одустану од поменуте раније одлуке, али да ће Мађарска и друге земље које се залажу за мир покушати то да спријече, пренио је ТАСС.

