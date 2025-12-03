"Европу тресе скандал, а другима држе лекције": Преиспитује се кредибилитет ЕУ институција

03.12.2025
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен суочава се са најтежим изазовом по одговорност институција ЕУ у посљедњој генерацији, након што је покренута истрага о наводној превари у коју су уплетени високи званичници и која би, уколико се докажу оптужбе, могла да прерасте у велику политичку кризу, пише бриселски Политико.
Европско јавно тужилаштво саопштило је да су бивша потпредсједница Комисије ЕУ Федерика Могерини, италијанска политичарка лијевог центра која је била на челу Европске службе за спољне послове (ЕЕАС) од 2014. до 2019, и високи дипломата Стефано Санино, њен сународник и бивши генералног секретара ЕЕАС који је ту функцију обављао од 2021. до почетка ове године, притворени због сумње да тендерски поступак из 2021. и 2022. године, повезан са оснивањем дипломатске академије при Колеџу Европе, “није био фер”.
Могерини је од 2020. године ректорка Колеџа Европе, а 2022. постала је директорка Дипломатске академије ЕУ, пројекта који је у центру истраге. Санино је раније био генерални секретар ЕЕАС, а тренутно обавља високу функцију у Комисији.
Представници синдиката ЕУ упозорили су да би, ако се наводи потврде, штета по углед европских институција могла да буде “катастрофална”.
Уколико се потврде чињенице, случај би могао да обухвати:
- превару у јавним набавкама
- корупцију
- сукоб интереса
- кршење професионалне тајне
Обоје су били кључне фигуре у Европској служби за спољне послове (ЕЕАС), док је трећа притворена особа остала неименована. Могерини, Санино и трећа особа нису још званично оптужени и њихово притварање не подразумијева кривицу. Судија има 48 сати да одлучи о даљим корацима.
“Политико” у опширној анализи наводи да истрага о овим преварама за које су осумњичени Могерини и Санино пријети да увуче у ту причу и два највећа имена у Бриселу и пријети да прерасте у кризу великих размјера.
Тачно годину дана након што је започела други мандат предсједнице Комисије, Фон дер Лајен је већ затрпана питањима о њеној посвећености транспарентности и све то усред тињајућих тензија са спољнополитичким крилом блока.
Како пише Политико, она сада мора да пронађе начин да избјегне да буде уплетена у скандал који датира још из њених првих година на функцији шефице владе ЕУ.
Критичари у Европском парламенту поново су позвали на гласање о неповјерењу предсједници Комисије, док опозиционе политичке групе истичу да је “у питању кредибилитет институција”.
– У питању је кредибилитет наших институција – казала је Манон Обри, копредсједница европосланичке групе Љевице.
Ако буду доказане, оптужбе против Могерини и Санина би покренуле највећи скандал у Бриселу од колективне оставке Европске комисије под управом Жака Сантера 1999. због навода о финансијским злоупотребама.
Случај додатно оптерећује односе између Фон дер Лајен и садашње високе представнице ЕУ Каје Калас, саопштили су званичници.
Званичник ЕУ поручио је да Фон дер Лајен не би требало да буде одговорна за наводне пропусте аутономне службе као што је ЕЕАС, додајући да се њено име злоупотребљава због политичких мотива.
– Знам да ће људи који не воле Фон дер Лајен ово искористити против ње, али они користе све против ње. Пошто је предсједница Фон дер Лајен најпрепознатљивији лидер у Бриселу, све јој приписујемо. А није фер да се она суочи са приједлогом за изгласавање неповјерења због нечега што је ЕЕАС можда учинио. Она није одговорна за све институције – рекао је званичник.
Комисија и Колеџ Европе одбили су да коментаришу случај.
Критике стижу и из држава чланица, као и из Русије, уз оптужбе да Брисел “држи предавања другима док игнорише сопствене проблеме”.
Истрага долази у тренутку док евроскептичне, популистичке и ултрадесничарске странке јашу на таласу незадовољства бирача и у вријеме када ЕУ врши притисак на земље унутар и ван блока због тамошњих корупцијских скандала.
– Смијешно је како Брисел држи предавања свима о “владавини права” док његове сопствене институције више личе на криминалистичку серију него на функционалну унију – написао је на друштвеној мрежи Икс Золтан Ковач, портпарол владе Мађарске, која се суочила са критикама ЕУ.
Румунски европосланик Георге Пипереа, члан десничарске групе Европски конзервативци и реформисти, који је стајао иза јулског неуспјелог гласања о неповјерењу Фон дер Лајен, рекао је за “Политико” да разматра покушај покретање новог захтјева.Марија Захарова, портпаролка руског Министарства спољних послова, рекла је државним медијима да званичници ЕУ “више воле да игноришу сопствене проблеме, док стално држе предавања свима осталима”.
ЕУ се бори са низом корупцијских скандала од почетка ове деценије.
Рације у уторак долазе након афере “Катаргејт” из 2022. године, када је ова заливска држава оптужена да покушава да утиче на посланике ЕП путем мита и поклона, као и овогодишње истраге о подмићивању у вези са лобистичким активностима кинеског технолошког гиганта “Хуавеј” у Европи.
Те истраге су укључивале чланове ЕП, а у то вријеме званичници Комисије су брзо уперили прстом у европарламентарце и дистанцирали се од скандала, преноси Блиц.
Али ни Комисија није имуна на оптужбе о непримјереном понашању, па је тако 2012. тадашњи комесар за здравство Џон Дали поднио оставку због скандала са лобирањем у дуванској индустрији.
Сама Фон дер Лајен била је на мети критика Општег суда ЕУ, који је раније ове године пресудио да није требало да ускрати јавности текстуалне поруке које је размијенила са извршним директором фармацеутског гиганта “Фајзер” током пандемије ковид 19.
