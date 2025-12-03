Тужилаштво ЕУ ослободило Могерини након испитивања

Извор:
Танјуг
03.12.2025
09:38
Ректорка Колеџа Европа Федерика Могерини и директор Генералног директората Европске комсије за Блиски исток, Северну Африку и Персијски залив, Стефано Санино, као и кодиректор Колеџа Европа Ћезаре Зегрети, повезани с наводним скандалом око финансирања младих европских дипломата, пуштени су протекле ноћи након што их је испитала федерална полиција Западне Фландрије, саопштило је Европско јавно тужилаштво.
Оптужбе укључују превару у јавним набавкама, корупцију, сукоб интереса и кршење професионалне тајне, али је тужилаштво оцијенило да у њиховом случају "не постоји ризик од бјекства", пренијела је Анса.
Европско јавно тужилаштво саопштило је да су Могерини и Санино притворени због сумње да тендерски поступак из 2021. и 2022. године, повезан са оснивањем дипломатске академије при Колеџу Европе, "није био фер".
Могерини је од 2020. године ректорка Колеџа Европе, а 2022. постала је директорка Дипломатске академије ЕУ, пројекта који је у центру истраге.
Санино је раније био генерални секретар ЕЕАС, а тренутно обавља високу функцију у Комисији.
Представници синдиката ЕУ упозорили су да би, ако се наводи потврде, штета по углед европских институција могла да буде "катастрофална".
