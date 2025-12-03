Logo
Large banner

Тужилаштво ЕУ ослободило Могерини након испитивања

Извор:

Танјуг

03.12.2025

09:38

Коментари:

0
Тужилаштво ЕУ ослободило Могерини након испитивања
Фото: Youtube / Printscreen / Sky News

Ректорка Колеџа Европа Федерика Могерини и директор Генералног директората Европске комсије за Блиски исток, Северну Африку и Персијски залив, Стефано Санино, као и кодиректор Колеџа Европа Ћезаре Зегрети, повезани с наводним скандалом око финансирања младих европских дипломата, пуштени су протекле ноћи након што их је испитала федерална полиција Западне Фландрије, саопштило је Европско јавно тужилаштво.

Оптужбе укључују превару у јавним набавкама, корупцију, сукоб интереса и кршење професионалне тајне, али је тужилаштво оцијенило да у њиховом случају "не постоји ризик од бјекства", пренијела је Анса.

Европско јавно тужилаштво саопштило је да су Могерини и Санино притворени због сумње да тендерски поступак из 2021. и 2022. године, повезан са оснивањем дипломатске академије при Колеџу Европе, "није био фер".

Могерини је од 2020. године ректорка Колеџа Европе, а 2022. постала је директорка Дипломатске академије ЕУ, пројекта који је у центру истраге.

Санино је раније био генерални секретар ЕЕАС, а тренутно обавља високу функцију у Комисији.

Представници синдиката ЕУ упозорили су да би, ако се наводи потврде, штета по углед европских институција могла да буде "катастрофална".

Подијели:

Тагови:

Federika Mogerini

Стефано Санино

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Федерика Могерини

Свијет

Ко је ухапшена Федерика Могерини и шта је говорила о Србији

20 ч

0
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Свијет

Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

21 ч

0
Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Свијет

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

22 ч

0
Приведена Федерика Могерини

Свијет

Приведена Федерика Могерини

22 ч

0

Више из рубрике

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Свијет

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

2 ч

0
Белгија "категорично против": Не желе да користе руска замрзнута средстава

Свијет

Белгија "категорично против": Не желе да користе руска замрзнута средстава

2 ч

0
Русија и Индија на прагу историјског војног споразума

Свијет

Русија и Индија на прагу историјског војног споразума

3 ч

0
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Свијет

Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner