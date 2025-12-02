Logo
Large banner

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Извор:

Спутник Србија

02.12.2025

14:12

Коментари:

0
Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима
Фото: Танјуг/АП

Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, коментаришући информације о притварању Федерике Могерини, бившег шефа европске дипломатије, изјавила је да Европска унија више воли да игнорише сопствене проблеме, стално држећи предавања свима осталима.

„У ЕУ милиони евра свакодневно теку кроз корупцијске канале до Кијева, а одатле завршавају у приватним џеповима. То се дешава годинама, и то наочиглед свих. Било који међународни проблем је прилика за Брисел да профитира. Од пандемије ковида-19 до Украјине“, рекла је Захарова.

Федерика Могерини

Свијет

Приведена Федерика Могерини

У међувремену, додала је портпарол, они више воле да игноришу сопствене проблеме, стално држећи предавања свима осталима.

Раније данас, лист „Соар“ објавио је да је белгијска полиција привела Могерини, бившег шефа европске дипломатије у случају преваре у вези са програмом обуке дипломата који је финансирала ЕУ.

Међу ухапшенима је и бивши генерални секретар европске дипломатске службе Стефано Санино. Санино је био прес секретар Амбасаде Италије у Београду, као и шеф мисије ОЕБС-а у Савезној Републици Југославији (2001–2002).

Раније је Европско тужилаштво саопштило да су у сједишту Службе за спољне послове Европске уније и Европског колеџа у Брижу извршени претреси у оквиру истраге о злоупотреби средстава.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Federika Mogerini

хапшење

Европска унија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

Свијет

Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

1 ч

0
Приведена Федерика Могерини

Свијет

Приведена Федерика Могерини

2 ч

0
Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Свијет

Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

3 ч

0
Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

Свијет

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

АМС РС упозорио возаче

15

45

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner