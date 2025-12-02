Извор:
Спутник Србија
02.12.2025
14:12

Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, коментаришући информације о притварању Федерике Могерини, бившег шефа европске дипломатије, изјавила је да Европска унија више воли да игнорише сопствене проблеме, стално држећи предавања свима осталима.
„У ЕУ милиони евра свакодневно теку кроз корупцијске канале до Кијева, а одатле завршавају у приватним џеповима. То се дешава годинама, и то наочиглед свих. Било који међународни проблем је прилика за Брисел да профитира. Од пандемије ковида-19 до Украјине“, рекла је Захарова.
Приведена Федерика Могерини
У међувремену, додала је портпарол, они више воле да игноришу сопствене проблеме, стално држећи предавања свима осталима.
Раније данас, лист „Соар“ објавио је да је белгијска полиција привела Могерини, бившег шефа европске дипломатије у случају преваре у вези са програмом обуке дипломата који је финансирала ЕУ.
Међу ухапшенима је и бивши генерални секретар европске дипломатске службе Стефано Санино. Санино је био прес секретар Амбасаде Италије у Београду, као и шеф мисије ОЕБС-а у Савезној Републици Југославији (2001–2002).
Раније је Европско тужилаштво саопштило да су у сједишту Службе за спољне послове Европске уније и Европског колеџа у Брижу извршени претреси у оквиру истраге о злоупотреби средстава.
