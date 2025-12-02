Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

02.12.2025
Тимоти Шејн (52) посљедњи пут је виђен бос, у болничкој спаваћици, како трчи преко паркинга једне болнице у Атланти.
Вјерује се да сада посједује ватрено оружје и представља опасност по околину, саопштили су шерифови замјеници.
Званичници у Џорџији покренули су потрагу на нивоу цијеле државе након што је један затвореник побјегао из притвора, преноси Пипл.
Према наводима канцеларије шерифа округа Рокдејл, Шејн је 30. новембра око 20 часова пребачен из затвора округа Рокдејл у болницу Грејди Меморијал у Атланти ради прегледа, након што је покушао да изврши самоубиство.
Затвореник је потом побјегао из болнице нешто послије 1 сат послије поноћи 1. децембра, и успио је да украде СУВ који је био паркиран испред болнице.
Jail Inmate Attempted Suicide, Then Was Rushed to the Hospital — Where He Allegedly Escaped https://t.co/ATOyUJyMrP— People (@people) December 1, 2025
Шејн, који се може видјети бос у болничкој спаваћици на фотографији коју је објавила полиција, затим је учествовао у саобраћајној несрећи. Након што је слетио с пута и ударио аутомобил, изашао је из возила и побјегао пјешице, вјероватно са пиштољем за који је власник возила пријавио да је украден из аутомобила.
Власти сада трагају за Шејном на подручју округа Рокдејл и свих сусједних округа. Према затворским евиденцијама које је добио магазин Пипл, он је ухапшен 24. новембра. Ти записи наводе да су Шејнова кривична дјела почињена дан прије његовог хапшења.
Најприје је заустављен због насилне вожње, показују евиденције, а затим му је, након претреса возила, приписан читав низ других кривичних дјела.
Та дјела укључују посједовање метамфетамина и посједовање ватреног оружја или ножа током извршења или покушаја извршења одређених кривичних дјела, као и посједовање ватреног оружја као лице раније осуђено за кривично дјело.
Записи показују да је у то вријеме такође оптужен за кривично дјело бјекства и покушаја бјекства од полицајца због наводно неуспјешног покушаја бјекства.
"Затвореник Шејн има историју бјекства, уз оптужбе за кривична дјела везана за дрогу и оружје. Треба га сматрати наоружаним и опасним“, наводи се у саопштењу полиције.
"Наша агенција, заједно са другим агенцијама за помоћ, има више јединица у том подручју које трагају за затвореником Шејном.“
Шејн је бијелац висок 170 центиметара, према затворским евиденцијама.
