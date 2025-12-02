Logo
Large banner

Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

02.12.2025

13:50

Коментари:

0
Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег
Фото: Youtube/FOX 5 Atlanta/screenshot

Тимоти Шејн (52) посљедњи пут је виђен бос, у болничкој спаваћици, како трчи преко паркинга једне болнице у Атланти.

Вјерује се да сада посједује ватрено оружје и представља опасност по околину, саопштили су шерифови замјеници.

Званичници у Џорџији покренули су потрагу на нивоу цијеле државе након што је један затвореник побјегао из притвора, преноси Пипл.

Према наводима канцеларије шерифа округа Рокдејл, Шејн је 30. новембра око 20 часова пребачен из затвора округа Рокдејл у болницу Грејди Меморијал у Атланти ради прегледа, након што је покушао да изврши самоубиство.

Затвореник је потом побјегао из болнице нешто послије 1 сат послије поноћи 1. децембра, и успио је да украде СУВ који је био паркиран испред болнице.

Шејн, који се може видјети бос у болничкој спаваћици на фотографији коју је објавила полиција, затим је учествовао у саобраћајној несрећи. Након што је слетио с пута и ударио аутомобил, изашао је из возила и побјегао пјешице, вјероватно са пиштољем за који је власник возила пријавио да је украден из аутомобила.

Власти сада трагају за Шејном на подручју округа Рокдејл и свих сусједних округа. Према затворским евиденцијама које је добио магазин Пипл, он је ухапшен 24. новембра. Ти записи наводе да су Шејнова кривична дјела почињена дан прије његовог хапшења.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Влада помиловала више од 3.000 затвореника

Најприје је заустављен због насилне вожње, показују евиденције, а затим му је, након претреса возила, приписан читав низ других кривичних дјела.

Та дјела укључују посједовање метамфетамина и посједовање ватреног оружја или ножа током извршења или покушаја извршења одређених кривичних дјела, као и посједовање ватреног оружја као лице раније осуђено за кривично дјело.

Затвор

Свијет

Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Записи показују да је у то вријеме такође оптужен за кривично дјело бјекства и покушаја бјекства од полицајца због наводно неуспјешног покушаја бјекства.

"Затвореник Шејн има историју бјекства, уз оптужбе за кривична дјела везана за дрогу и оружје. Треба га сматрати наоружаним и опасним“, наводи се у саопштењу полиције.

"Наша агенција, заједно са другим агенцијама за помоћ, има више јединица у том подручју које трагају за затвореником Шејном.“

Шејн је бијелац висок 170 центиметара, према затворским евиденцијама.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

zatvorenik

pobjegao iz bolnice

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Приведена Федерика Могерини

Свијет

Приведена Федерика Могерини

2 ч

0
Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

Свијет

Виткоф стигао у Москву, ево када се састаје са Путином

3 ч

0
Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

Свијет

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

3 ч

0
Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

Свијет

Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

АМС РС упозорио возаче

15

45

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner