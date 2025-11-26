Влада помиловала више од 3.000 затвореника

Извор:
СРНА
26.11.2025
11:49
Влада Авганистана помиловала је и ослободила 3.204 затвореника широм земље у оквиру националне амнестије, саопштено је из Врховног суда.
У саопштењу се наводи да су власти, пратећи директиве надлежне комисије Врховног суда и свеобухватне инспекције посебне делегације, идентификовале затворенике који испуњавају услове и одобриле им амнестију.
Из Суда је прецизирано да је још 4.317 затвореника који испуњавају услове добило смањење затворских казни, пренијела је Синхуа.
