Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

Извор:

СРНА

26.11.2025

11:03

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Четворочлана њемачка породица турског поријекла, која је преминула током одмора у Истанбулу, вјероватно је отрована гасом из пестицида који је кориштен против инсеката у њиховом хотелу, наводи се у прелиминарном извјештају са обдукције.

Извјештај предат тужилаштву показује да је на пешкирима, маскама и узорцима брисева узетим из различитих дијелова хотелске собе присутан гас фосфин, метаболит инсектицида, јавила је агенција Анадолија.

Обдукција је потврдила да породица није отрована храном, чиме су искључене почетне сумње на уличне ресторане које су чланови породице користили током обиласка града.

Породица Бочек стигла је из Њемачке и одсјела у хотелу у истанбулском округу Фатих. Чланови породице су се 12. новембра разбољели и отишли таксијем у болницу, а потом се вратили у хотел.

Сљедећег дана су се поново разбољели и превезени су у болницу колима хитне помоћи.

Дјеца узраста шест и три године преминула су тог дана. Њихова мајка преминула је 14. новембра, а отац 17. новембра.

Ови смртни случајеви појачали су забринутост због безбједносних стандарда у хотелима и подстакли позиве за строжи надзор.

