Којић: Провокације у Сребреници с циљем подизања тензија

Предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић изјавио је Срни да је "шенлучење по Сребреници" поводом 25. новембра, такозваног дана државности БиХ, још једна у низу провокација и подизања тензија.
Он је рекао да су муслимани из Сребренице, предвођени предсједником Скупштине Алмиром Дудићем и замјеником начелника општине Хамдијом Фејзићем, на врло перфидан начин огрнули дјецу разним заставама које провоцирају и вријеђају српски народ, јер знају да на дјецу нико неће реаговати.
Којић је навео да је у прослави некаквог дана државности виђена чак и застава Палестине, што јасно показује да сребреничким и братуначким муслиманима није циљ прослава нечега, па макар и непостојећег, него искључиво провоцирање и шенлучење.
„Ако су у првим редовима виђени ратни кадрови и разни "пси рата" који су јавно говорили да су били припадници одреда `Ел Муџахид` и да су били спремни заклати све што носи српско име, па макар то било и дијете од два килограма, тим чином нам је послата порука да су они и поред свега слободни, иако су јавно говорили о свом ратном путу и размишљању“, истакао је Којић.
Он је указао да већина радника Општинске управе Сребреница није радила јуче јер су тражили рјешење о кориштењу права на одсуство за вјерске празнике како би прослављали нешто што у Републици Српској није празник.
„Замислите да она шачица Срба која живи у Федерацији БиХ крене да дефилује улицама Сарајева, Тузле или Зенице са српским заставама или ратним заставама. Ти људи би, одговорно тврдим, били пребијани на смрт, а само срећници би били ухапшени и процесуирани јер су Срби у Федерацији грађани, не другог, него петог реда, док муслимани овдје уживају сва права и чак прелазе границе доброг укуса и за све то не бивају кажњени“, истакао је Којић.
Којић је позвао институције Републике Српске да у будућности спријече овакве скупове, а од општинских власти и одборника скупштинске већине да сазову Скупштину и смијене све оне који обављају функције у општини Сребреница, а нису били на послу.
Сребренички Бошњаци, предвођени сународницима из општинске власти и установа данас су продефиловали кроз центар Сребренице, при чему су осим заставица БиХ, виђене и ратне заставе таковане Армије БиХ. Поједине дјевојчице биле су током дефилеа провокативно огрнуте ратним заставама такозване Армије БиХ под којим су у посљедњем рату чињени злочини над Србима.
